د.اياد علاوي مهنئاً سمو الشيخ نواف الاحمد الصباح

نثق بقدرتكم على مواصلة النهضة والبناء وتعزيز الدور الايجابي والمعتدل لدولة الكويت

بعث زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي برقية تهنئة لسمو الشيخ نواف الاحمد الجابر الصباح بعد تأديته اليمين الدستورية اميرا لدولة الكويت الشقيقة.

واعرب سيادته عن ثقته بقدرة الشيخ الصباح على مواصلة العطاء لتحقيق آمال الشعب الكويتي، والمضي في سياسة الاعتدال في التصدي للعواصف التي تواجه الامة العربية والعالم الاسلامي.

واضاف سيادته ” آلمنا رحيل امير الانسانية، لكننا على ثقة بأنكم قادرون على مواصلة النهضة والبناء لتحقيق المزيد من الانتصارات الاقتصادية والسياسية، معززين دور دولة الكويت الايجابي والمعتدل والبّناء في المنطقة العربية والاسلامية والعالم”.

كما اعرب الدكتور علاوي عن تمنياته للشيخ الصباح بالموفقية والنجاح مؤكدا “نحن معكم ومع شعب الكويت الشقيق، نحو تعزيز الاستقرار والامان والرفاهية لشعوبنا العربية والاسلامية “.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

30 ايلول 2020