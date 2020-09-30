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د.اياد علاوي يؤكد للرئيس عون دعمه ووقوفه الى جانب لبنان من اجل تجاوز محنته

بعث زعيم ائتلاف الوطنية الدكتور اياد علاوي رسالة الى فخامة الرئيس اللبناني ميشال عون اكد فيها التضامن والدعم الدائم للبنان، ووقوفه معه يداً بيد من اجل دحر اهداف الجهات التي تسعى لزرع التفرقة والطائفية المقيتة في هذا البلد الشقيق.

ودعا الدكتور علاوي في رسالته الى استثمار الجهود المبذولة من قبل دول الاعتدال، ومساعي الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في مساعدة لبنان لتجاوز محنته، معرباً في الوقت ذاته عن تطلعه للوصول الى حلول سريعة تخرج لبنان من ازمته الحالية وتنهض به على طريق الامن والاستقرار والازدهار.

المكتب الاعلامي للدكتور اياد علاوي

30 ايلول 2020

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