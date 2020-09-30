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رئيس مجلس القضاء الاعلى يزور اقليم كردستان

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زار السيد رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي الدكتور فائق زيدان اليوم الثلاثاء الموافق ٢٩ /٩ /٢٠٢٠ اقليم كردستان والتقى خلال الزيارة كلا من رئيس الحزب الديمقراطي الكردستاني السيد مسعود البرزاني ورئيس اقليم كردستان السيد نيچرفان البرزاني ورئيس حكومة الاقليم السيد مسرور البرزاني ورئيس مجلس قضاء الاقليم القاضي بنگين قاسم ووزير الداخلية السيد ريبر احمد ووزير العدل السيد فرست احمد ورافق السيد رئيس المجلس كلا من رئيس هيأة الاشراف القضائي القاضي جاسم محمد عبود ومدير عام دائرة الحراسات القضائية السيد رحيم عبد حسن حيث تم اجراء سلسة مناقشات حول طبيعة عمل مجلس القضاء الاعلى الاتحادي ومجلس قضاء اقليم كردستان والتعاون بينهما بما يخدم المصلحة العامة ضمن رؤيا وطنية تراعي خصوصية اقليم كردستان ومؤسساته .

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