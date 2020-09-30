عالية نصيف:  أمين بغداد وعد بحل المشاكل الخدمية في الكاظمية والصابيات وفتح شارع (١٠٠) والنهوض بالواقع الخدمي

أكدت النائبة عالية نصيف ان أمين بغداد وعد بحل كافة المشاكل الخدمية التي تعاني منها مدينة الكاظمية وأطرافها وبضمنها منطقة الصابيات التي عانت من الإهمال منذ ١٩ عاماً .

وذكرت في بيان اليوم، أنه :” تم عقد اجتماع مع السيد أمين بغداد منهل الحبوبي بحضور نائب رئيس مجلس النواب وعدد من نواب بغداد، وتم التباحث حول الواقع الخدمي للعاصمة والاستعدادات لموسم الأمطار، ومن جانبنا نقلنا إلى أمين بغداد مطالب أهلنا في الكاظمية، ومن بينها مشكلة الروائح الكريهة القادمة من نهاية الصرف الصحي للكرخ قرب ساحة عبد المحسن، ووعدنا أمين بغداد بحل المشكلة قريباً “.

وأضافت نصيف :” كما ناقشنا معه مشكلة منطقة الصابيات التي تعاني من الإهمال منذ ١٩ عاماً وطرحنا معاناة أهلها ووعدنا أمين بغداد بحل كافة مشاكلها وفتح شارع (١٠٠) وإزالة التجاوزات وفقاً للقانون، وتأهيل كافة البنى التحتية للمنطقة والنهوض بواقعها الخدمي خلال فترة قياسية “.