فيديو.. سقوط صواريخ قرب مقرين للتحالف الدولي وحزب إيراني معارض في أربيل

أفاد مصدر، اليوم الأربعاء، (30 أيلول 2020)، بسقوط صواريخ قرب مقر للتحالف الدولي في محافظة أربيل.

وقال مصدر من التحالف الدولي، إن عدداً من الصواريخ سقطت قرب مقر للتحالف الدولي في أربيل، مشيراً إلى أن التحالف لا يعلم لحد الآن نوع الهجوم، أو عدد الصواريخ، بالضبط.

وأوضح المصدر أن قيادة التحالف طلبت من المنتسبين في المقر حماية أنفسهم، مشيراً إلى عدم وقوع خسائر بشرية جراء هذا الهجوم.

بدورها، أشارت إدارة مطار أربيل إلى عدم حصول أي حادث داخل المطار، والأوضاع في المطار طبيعية.

من جانب آخر، ذكر مصدر من الحزب الديمقراطي الكوردستاني الايراني المعارض، إن عددا من الصواريخ سقطت قرب مقر الحزب، من دون وجود خسائر بشرية.