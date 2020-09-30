قائد شرطة نينوى يعلن خلو المحافظة من السلاح خارج إطار الدولة

أعلن قائد شرطة نينوى العميد ليث الحمداني، اليوم الثلاثاء، خلو المحافظة من أي قطعة سلاح منفلت وخارج إطار الدولة.

وقال الحمداني في مؤتمر صحفي إن «أبناء نينوى متعاونون مع الأجهزة الأمنية بكافة صنوفها من أجل بسط النظام والقانون»، موضحاً أنه «جرى الاتفاق مع شيوخ ووجهاء المحافظة على عقد ندوات واجتماعات دورية من شأنها توعية الجميع من خطر انفلات السلاح خارج إطار الدولة ووضع آلية لتسليم السلاح غير المرخص في حالة وجوده».

من جانبهم رحب شيوخ ووجهاء العشائر في نينوى بقرار حصر السلاح بيد الدولة، وأكدوا أن سكان نينوى مع مبادرة حصر السلاح بيد الدولة، وفرض الأمن والنظام داخل المحافظة، مشددين على ضرورة تفعيل القوانين الخاصة بمنع الإطلاقات النارية في المناسبات، ومحاربة المخدرات، والاتجار بالأعضاء البشرية.