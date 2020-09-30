مدرب برشلونة يوجه رسالة مشفرة لإثنين من لاعبيه عبر تصريح صحفي

يحل برشلونة ضيفا على سيلتا فيجو مساء الخميس، في الجولة الرابعة من الدوري الإسباني، على ملعب بلايدوس.

ويسعى الفريق الكتالوني لتحقيق الفوز الثاني على التوالي في الليغا، بعد الانتصار الكاسح على فيا ريال برباعية نظيفة، في أولى مباريات المدرب رونالد كومان الرسمية.

ويعاني البرسا من نقص دفاعي كبير في الصفوف خلال المباراة، في ظل تواجد 5 لاعبين فقط، منهم ثنائي الرديف أروخو وراموس مينجو.

وعلق مدرب برشلونة رونالد كومان على الغيابات الدفاعية في المباراة، قائلا: “نحن نعاني بقلب الدفاع قليلا، لدينا بيكيه، لونجليه وأروخو، لذلك سنذهب للاستعانة بالرديف“.

ووجه المدرب الهولندي رسالة خفية للثنائي صامويل أومتيتي وجان كلير توديبو بتجاهلهم في تصريحاته، ليصبح رحيلهم أقرب من أي وقت مضى.