Posted on by

سقوط 6 صواريخ قرب مطار أربيل الدولي .. دون أضرار

أكدت وزارة الداخلية في حكومة إقليم كوردستان، مساء اليوم الأربعاء، سقوط 6 صواريخ قرب مطار أربيل الدولي، دون وقوع أية أضرار.

وقالت الداخلية في بيان : «في الساعة 08:30 من مساء اليوم، تم إطلاق ستة صواريخ صوب مطار أربيل الدولي، ولحسن الحظ لم تُصب أهدافها ولم تُلحق أي أضرار».

وأوضح البيان، بالقول: «وقد اُطلقت الصواريخ على متن عجلة نوع بيك أب في حدود برطلة بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهي مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي».

وقالت الوزارة، إن «فرقنا المختصة تواصل تحقيقاتها المطلوبة في هذا الصدد، للتوصل إلى مزيد من المعلومات».

وختمت الوزارة بيانها بالقول: «وإننا إذ ندين بشدة هذا العمل الإرهابي الجبان، نعلن استعدادنا التام لردع أي اعتداء، ونطالب الحكومة الاتحادية باتخاذ التدابير اللازمة».

,
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close