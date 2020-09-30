وزير خارجية ليبيا ينظم ندوة حقوقية ومشاركة السفير ابو سعيد: لبحث كل الآليات لملف ليبيا

نظمت وزارة الخارجية الليبية برعاية وحضور وزيرها الدكتور عبد الهادي الحويج ندوة حقوقية عبر الويب بعنوان “واقع حقوق الإنسان في ظل النزاعات المسلحة والحروب” حيث تم توجيه دعوة رسمية لمفوض الشرق الأوسط للجنة الدولية لحقوق الإنسان ومبعوث المجلس الدولي إلى جنيف السفير الدكتور هيثم ابو سعيد وألقى كلمة خلال الندوة.

شدد السفير ابو سعيد على كل النقاط التي عملت عليه اللجنة من خلال مكتبه في ليبيا وحدد ثلاثة عشرة (١٣) عنوانا أساسياً للعمل في هذا الملف شملت كل أنواع الانتهاكات التي حصلت منذ ٢٠١٢ لغاية اليوم. كما تطرقت الكلمة إلى لجنة تقصي الحقائق والغاية منها خصوصا من يفكر التفلّت من العقاب.

وفي هذا الإطار، تحدث معالي الدكتور عبدالهادي عن التقدم المحرز الذي تقوم به الحكومة الليبية، ومجلس النواب، والقوات المسلحة العربية الليبية في ميدان حقوق الإنسان، والحريات العامة، وسيادة القانون. كما تحدث معالي الدكتور عبدالهادي عن التعاون التقني وبناء القدرات، وبرامج التدريب التي تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالتعاون مع القوات المسلحة لتدريب آلاف الضباط والجنود من أجل نشر ثقافة حقوق الإنسان، والتعريف بالقانون الدولي الإنساني، والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وأشار إلى حزمة من الاجراءات التي قامت بها الحكومة الليبية من أجل تعزيز حقوق الإنسان في ليبيا، وتقديم الخدمات إلى المهجرين قسرًا من مناطق غرب البلاد وجنوبها، وحماية المهاجرين غير النظاميين وتوفير جميع احتياجاتهم، وفِي هذا السياق، نوه على أن وزارة الخارجية قدمت مقترح واعتمد من قبل مجلس الوزراء بتغيير مسمى الهجرة غير الشرعية إلى الهجرة غير النظامية تماشيًا مع القوانين والأعراف الدولية، وأشار أيضًا إلى الإجراءات التي سوف تقوم بها الحكومة الليبية في المستقبل القريب مثل اعتماد مواد تُعنى بتعزيز حقوق الانسان ضمن المناهج الدراسية.. وأدارت الندوة مسؤولة المنظمات الدولية في وزارة الخارجية السيدة فيروز البرجوا.

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