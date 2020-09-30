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ياسر جلال في بطولة مسلسل جديد عبر منصة إلكترونية !

تلقى الفنان المصري ياسر جلال عرضًا من قبل إحدى المنصات الإلكترونية للمشاركة في بطولة مسلسل لا تتجاوز حلقاته 14 حلقة لعرضه خلال الفترة المقبلة.

ويفكر جلال في العرض جيداً، خصوصاً أن الرؤية لم تتضح بعد في ما يخص مشاركته في الموسم الرمضاني المقبل 2021، وبات من الصعب تقديم مسلسل “سيف الله.. خالد بن الوليد” خلال رمضان المقبل، لا سيّما أنه يحتاج إلى مزيد من الوقت لتصويره.

يذكر أنّ جلال واصل نجاحاته في رمضان الماضي، بعد تجسيده دور البطولة في مسلسل “الفتوة” مع أحمد صلاح حسني، مي عمر، نجلاء بدر، رياض الخولي، وأحمد خليل، وغادة طلعت، هنادي مهنا، وعايدة رياض، ومن تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.

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