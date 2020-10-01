اعلان ندوة..تتشرف تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم بدعوتكم

دعوة
تتشرف تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم
بدعوتكم
لحضور ندوة حوارية تحت عنوان
“تأثير الربط السككي مع دول الجوار على الاقتصاد العراقي وتحديات بناء ميناء الفاو”
نستضيف خلالها القاضي وائل عبد اللطيف
وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6/ 10/ 2020 وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت السويد الثامنة بتوقيت بغداد.
رابط الندوة:
Join Zoom Meeting
https://us02web.zoom.us/j/88405942600
Meeting ID: 884 0594 2600
Passcode: 943182
والدعوة عامة للجميع
تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم
مع أطيب وأرق الأمنيات
محمد الكحط/ أبو هيلين