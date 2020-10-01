Posted on by

اعلان ندوة..تتشرف تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم بدعوتكم

 اعلان ندوة

دعوة

تتشرف تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

 بدعوتكم

 لحضور ندوة حوارية تحت عنوان

 “تأثير الربط السككي مع دول الجوار على الاقتصاد العراقي وتحديات بناء ميناء الفاو”

 نستضيف خلالها القاضي وائل عبد اللطيف

 وذلك يوم الثلاثاء الموافق 6/ 10/ 2020 وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت السويد الثامنة بتوقيت بغداد.

رابط الندوة:

Join Zoom Meeting

 https://us02web.zoom.us/j/88405942600

Meeting ID: 884 0594 2600

 Passcode: 943182

  والدعوة عامة للجميع

تنسيقية التيار الديمقراطي العراقي في ستوكهولم

مع أطيب وأرق الأمنيات

محمد الكحط/ أبو هيلين

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close