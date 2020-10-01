بايرن يتوج بطلا للسوبر الألماني على حساب دورتموند

وأقيمت المباراة في غياب الجماهير بعد قرار سلطات المدينة بمنع الحضور الجماهيري في اللقاء بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.

ورفع بايرن رصيده في صدارة قائمة الفرق الفائزة بلقب السوبر الألماني إلى ثمانية ألقاب وتجمد رصيد دورتموند في المركز الثاني عند ستة ألقاب.

أنهى بايرن الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما كورينتين توليسو وتوماس مولر في الدقيقتين 18 و32 مقابل هدف سجله جوليان براندت في الدقيقة 39.

في الشوط الثاني، سجل إيرلنج هالاند هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 55، ولكن جوشوا كيميتش أحرز هدف الفوز والتتويج لبايرن في الدقيقة 82.

خاض الفريقان مباراة اليوم بعدما مني كل منهما بالهزيمة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) مطلع هذا الأسبوع.

بهذا الفوز اليوم، يتوج بايرن بلقبه الخامس في 2020 بعد ثلاثية الموسم الماضي (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) ولقب السوبر الأوروبي الذي أحرزه الأسبوع الماضي بالفوز على أشبيلية الإسباني.