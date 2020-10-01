Posted on by

بايرن يتوج بطلا للسوبر الألماني على حساب دورتموند

لاعبو بايرن يحتفلون بفوزهم في مباراة السوبر الألماني

لاعبو بايرن يحتفلون بفوزهم في مباراة السوبر الألماني
توج نادي بايرن ميونخ بلقب كأس السوبر الألماني لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخه بفوز ثمين 3 / 2 على منافسه بوروسيا دورتموند، اليوم الأربعاء، في مباراة السوبر على استاد “أليانز آرينا” بمدينة ميونخ.

وأقيمت المباراة في غياب الجماهير بعد قرار سلطات المدينة بمنع الحضور الجماهيري في اللقاء بسبب تزايد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في المنطقة.
ورفع بايرن رصيده في صدارة قائمة الفرق الفائزة بلقب السوبر الألماني إلى ثمانية ألقاب وتجمد رصيد دورتموند في المركز الثاني عند ستة ألقاب.
أنهى بايرن الشوط الأول لصالحه بهدفين سجلهما كورينتين توليسو وتوماس مولر في الدقيقتين 18 و32 مقابل هدف سجله جوليان براندت في الدقيقة 39.
في الشوط الثاني، سجل إيرلنج هالاند هدف التعادل لدورتموند في الدقيقة 55، ولكن جوشوا كيميتش أحرز هدف الفوز والتتويج لبايرن في الدقيقة 82.
خاض الفريقان مباراة اليوم بعدما مني كل منهما بالهزيمة في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا) مطلع هذا الأسبوع.
بهذا الفوز اليوم، يتوج بايرن بلقبه الخامس في 2020 بعد ثلاثية الموسم الماضي (دوري وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا) ولقب السوبر الأوروبي الذي أحرزه الأسبوع الماضي بالفوز على أشبيلية الإسباني.

المصدر: د ب أ
Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close