بتوجيه من قبل وزيرة الهجرة والمهجرين … الهجرة توزع قرابة (53) الف حصة اغاثية …

بين النازحين و العائدين في المحافظات الشمالية

وزعت وزارة الهجرة و المهجرين خلال الايام الماضية (52,888) حصة من المساعدات الاغاثية بين الأسر النازحة في محافظتي ( دهوك و السليمانية ) ، اضافة الى النازحين و العائدين في محافظات ( نينوى و ديالى و صلاح الدين) فيما تضمنت المساعدات الموزعة ( سلات غذائية و اخرى صحية و مفروشات ارضية ) .

وذكر مدير عام دائرة شؤون الفروع في الوزارة علي عباس جهاكير ان ” ‏كادر فرع الوزارة في محافظة دهوك وزع (18,933) حصة من المساعدات الاغاثية بين النازحين في مخيمات ( داودية و مامليان و شيخان ) ، ‏كما وزع كادر فرع الوزارة في محافظة السليمانية (8,991) حصة اغاثية بين النازحين في كنيستي ماري يوسف و جوارجرا و مناطق سيد صادق و كفرى و سيتك و حلبجة و مخيمات عربت و كوكس كولجو و قورتو ‏”.

‏ ‏و تابع جهاكير ان ” كادر فرع الوزارة في محافظة ‏نينوى وزع (11,338) حصة اغاثية بين العائدين الى مناطقهم في سهل نينوى و غرب و جنوب نينوى وبين النازحين في مخيمات السلامية ، مضيفا أن ” كادر فرع الوزارة في محافظة ‏ديالى وزع (9,786) حصة اغاثية بين العائدين الى مناطقهم في نواحي قرة تبه و جلولاء و جبارة و بين النازحين في قضاء بعقوبة , وكان كادر فرع الوزارة في محافظة صلاح الدين وزع ( 3,840 ) حصة اغاثية بين النازحين في قضاء سامراء و مخيم الاسحاقي فضلا عن العائدين الى مناطقهم في قضاء بيجي وناحية مكحول “.