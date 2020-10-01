تشكيل أول حزب سياسي بالسعودية في المنفى،

نعيم الهاشمي الخفاجي

موضوع بغاية الأهمية

جمال ريان كتب تغريدة حول تشكيل أول حزب سياسي في السعودية حيث كتب مايلي

‏مع اعلان تشكيل أحزاب سعودية معارضة ، هل تؤيد مطالبها بتحويل النظام الملكي في السعودية الى النظام الملكي الدستوري ، بحيث يتنازل ملك السعودية عن بعض من صلاحياته للاحزاب مثل “رئاسة الوزراء ” ويقبل بانتخابات ديمقراطية ، تفرز ممثلين عن الشعب السعودي في برلمان منتخب ؟ ‎#السعودية

عدد المصوتين 400 نسبة 92% ضد الملكية الدستورية وثمانية بالمائة مع النظام الملكي الدستور فقط؟ يظهر هذا الاستبيان حقيقة مرة أن شعوب نجد تقف ضد الحرية والانعتقاق من العبودية ولذلك أي اصلاح او إقامة نظام ديمقراطي لايتم بتلك المنطقة لان الناس بغالبيتهم عقلية بدوية لاتميز بين النظام الملكي الدستوري الراقي ومابين النظام الملكي المستبد، ننقل اليكم بعض التعليمات بأشخاص سعودين فقط

اول رد من دكتور سعودي كتب

‏‎وهل الديموقراطيةبمرجعيتها(العلمانية) وآلياتها (الاحزاب والانتخابات)تحقق مبائ حقوق الانسان في العدالةوالمساواة والحرية،أم تكرس العنصريةبجميع اشكالهاوالتدخلات الداخليةوالخارجيةفي نتائجها،والتزوير،والتضليل الاعلامي.!؟

ماذاحصل لدول الربيع العربي التي جربتها.!؟!

النظرية سقطت ودعاتها.!

أبو عماد البزيني كتب

‏‎‎عندما بايعو الرسول ص كان علماني الديمقراطيه الاسلام اول شي عمل بيها المبايعه معناها انتخابات لان السلطات الستبده بطلع الاف من مبررات لكي يقنع نفسي ويقنع شعبه لا يعلمون ان شعوب اذكا من سلطات لاكن الغطرسه الحكومات وضعت الشعب في السكوت

‏‎‎ولاحظ أمريكا وفرنسا بدعوى الديمقراطية يخرج فئة من الأوباش ويكسروا ويخربوا ويرعبوا الآخرين وينتهكوا القانون ويطالون من هيبة الدولة..

هههه‍هههههههههههههههههههههه لا والمصيبة هؤلاء منصبين أنفسهم يريدون يعلمون الشعوب الغربية الحرية والديمقراطية الصحيحة ههههههههه من هذا المال حمل جمال بعران.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

25.9.2020