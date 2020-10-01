توقيف آمر القوة المسؤولة عن منطقة إطلاق الصواريخ على أربيل

أعلنت قيادة العمليات المشتركة توقيف آمر القوة المسؤولة عن منطقة انطلقت منها صواريخ يوم الأربعاء صوب مطار أربيل الدولي، مشيرة إلى فتح تحقيق فوري.

وقالت القيادة في بيان “أقدمت مجموعة إرهابية مساء اليوم الأربعاء على استهداف محافظة أربيل بعدد مِن الصورايخ بواسطة عجلة نوع كيا محورة تحمل راجمة وسقطت هذه الصورايخ شمال غربي أربيل قرب عدد مِن القرى من بينها صاروخين قرب مخيم حسن شامي للنازحين”.

وأضافت، “تأشر انطلاق هذه الصورايخ مِن وادي ترجلة بقضاء الحمدانية في محافظة نينوى، ولَم يؤشر حصول اي خسائر تذكر”، منوهة إلى “احتراق العجلة التي انطلقت منها هذه الصواريخ”.

وقالت قيادة العمليات المشتركة إنه “صدرت توجيهات عليا بتوقيف آمر القوة المسؤولة عّن المنطقة التي انطلقت منها الصواريخ، وجرى فتح تحقيق فوري”.

ولم تكشف القيادة عن هوية آمر القوة المسؤولة في المنطقة.

ووفق وزارة داخلية إقليم كوردستان فإن ستة صواريخ انطلقت مساء الأربعاء من حدود برطلة (سهل نينوى) بين قرى شيخ أمير وترجلة، وهي مناطق تقع ضمن حدود اللواء 30 للحشد الشعبي، صوب مطار أربيل الدولي، إلا أنها وقعت في محيطه دون خسائر تذكر.