لمواجهة كورونا.. منظمة دولية توزع 938 سلة صحية في ديالى

اعلن مسؤول محلي في ديالى، اليوم الخميس، توزيع 938 سلة صحية من قبل منظمة “اوكسفوم” الدولية لمواجهة جائحة كورونا.

وقال قائممقام قضاء المقدادية وكالة حاتم عبد جواد التميمي لوكالة شفق نيوز، إن “منظمة “اوكسفوم” وزعت 438 سلة صحية في حوض سنسل شمالي قضاء المقدادية شمل الاسر والقرى العائدة من النزوح لمواجهة جائحة كورونا ومواجهة الطوارئ الصحية”.

وتابع ان “المنظمة الدولية وزعت ايضا 500 سلة صحية في مناطق متفرقة من قضاء المقدادية شملت العوائل المتعففة ضمن برامج مواجهة جائحة كورونا مبينا ان السلة الصحية تحوي مواد تعقيم وكمامات ومستلزمات طبية اخرى”.

واكد التميمي ان “المنظمة الدولية “اوكسفوم” ابدت دعمها واستعدادها الكامل لمساعدة الاسر النازحة على العودة وتطبيع الحياة وبالتنسيق مع ادارة القضاء التي هيئت جميع الاجواء والسبل لتسهيل مهام وعمل المنظمات الدولية”.

ولفت الى ان “المنظمات الدولية وعبر مشاريع بسيطة ومتوسطة بعثت رسائل اطمئنان للااسر النازحة بالعودة الى مناطق سكناها على الرغم مما تعانيه من نقص خدمي كبير “.

وتتواجد في ديالى منذ سقوط النظام السابق وحتى الان عشرات المنظمات الانسانية والدولية تقوم بمهام اغاثية بسيطة ومشاريع محدودة في المناطق المنكوبة امنيا وخدميا.