نيجيرفان بارزاني وفائق زيدان يؤكدان على حماية استقلالية القضاء وعدم خلطه بالسياسة



بحث رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، الثلاثاء، (29 أيلول 2020)، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى في العراق، فائق زيدان التعاون والتنسيق بين مجلس القضاء في إقليم كوردستان ومجلس القضاء العراقي، إضافة إلى تشكيل وعمل ومهام المحكمة الاتحادية وآلية استكمال أعضائها وكيفية اختيارهم بموجب السبل الدستورية.



وأفادت رئاسة إقليم كوردستان في بيانبأن نيجيرفان بارزاني استقبل صباح الثلاثاء رئيس مجلس القضاء الأعلى العراقي.

وجرى خلال الاجتماع التباحث حول منظومة القضاء العراقي وأعمال ومهام مجلس القضاء الأعلى والمحكمة الاتحادية والتعاون والتنسيق بين مجلس القضاء في إقليم كوردستان ومجلس القضاء العراقي.

وأكد الجانبان على ضرورة حماية استقلالية السلطة القضائية وعدم خلطه بالسياسة، واتفقا على ضرورة التنسيق بين السلطتين القضائية في العراق وإقليم كوردستان مع الأخذ بنظر الاعتبار خصوصية إقليم كوردستان، وقد أشادا بمستوى التعاون بين مجلس القضاء الأعلى في العراق ومجلس القضاء في إقليم كوردستان.

وفي جانب آخر من الاجتماع الذي حضره رئيس مجلس قضاء إقليم كوردستان ووزير العدل، تم التباحث حول تشكيل وعمل ومهام المحكمة الاتحادية وآلية استكمال أعضائها وكيفية اختيارهم بموجب السبل الدستورية، مشددين على أهمية وضرورة التنسيق بين الأطراف ذات العلاقة بهذا الغرض.

وقد أعرب نيجيرفان بارزاني عن امتنانه وتقديره للتعاون والتنسيق بين الجهات المعنية بالسلطة القضائية في العراق وإقليم كوردستان، معبراً عن أمله باستمرار التعاون بين السلطة القضائية في العراق وإقليم كوردستان فيما يتعلق بالدورات التعليمية والتدريبية.