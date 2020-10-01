وفاة إعلامي كوردي بوباء «كورونا»

توفي مساء اليوم الأربعاء، الإعلامي الكوردي المعروف كاميران مرعي، جراء إصابته بوباء «كورونا».

وكان مرعي قد نقل منذ أيام إلى المشفى لتلقي الرعاية الطبية بسبب إصابته بفيروس «كورونا»، إلى أن فارق الحياة مساء اليوم.

وكان كاميران مرعي يقدم منذ سنوات برنامجاً باسم (مێرگ و چیمەن) في فضائية (كوردستانTV)، حيث نال شهرة كبيرة بسبب البرنامج، وفيما بعد عمل في العديد من المؤسسات الإعلامية، وقبل أسبوع من إصابته بـ «كورونا» أعلن عبر صفحته في ‹فيس بوك› أنه سيعود إلى (كوردستانTV)، ليقدم برنامج مسابقات اجتماعي وفني.