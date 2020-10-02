أبوظبي تفتح أيديها مرحبةً بأبطال العالم في منافسات العودة إلى جزيرة النزال

مقاتلو “يو إف سي” من قارات العالم الستة يستكملون الاستعدادات للمشاركة في

يو إف سي ليلة القتال: هولم ضد ألدانا

تقدّم أبوظبي لنجوم “يو إف سي” من جميع أنحاء العالم منصةً رفيعة الطراز لتسليط الضوء على مهاراتهم وخبراتهم يوم الأحد المقبل 4 أكتوبر (بتوقيت الإمارات) في “يو إف سي ليلة القتال: هولم ضد ألدانا”، ثاني فعاليات العودة إلى جزيرة النزال، التي تستضيفها جزيرة ياس في أبوظبي وتستمر حتى 25 أكتوبر.

وستشهد الفعالية المرتقبة مشاركةً واسعة من نجوم “يو إف سي” الذين توافدوا إلى أبوظبي من قارات العالم الستة، حيث يمثّل اللاعبون أكثر من 15 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والبرازيل والمكسيك وكيب فيردي وهولندا وروسيا وأستراليا والمملكة المتحدة وكندا وتونس وتايلندا والصين وصربيا وإيطاليا وتونس.

وستشهد ليلة القتال 11 نزالاً، ما يزيد حماسة المقاتلين المشاركين للبرهنة على خبراتهم في الحلبة، وتقديم أداءٍ يرتقي بمستويات تصنيفهم.

وقالت الأمريكية هولي هولم التي ستواجه المكسيكية آيرين ألدانا في النزال الختامي: “أشعر بفخرٍ كبير للمشاركة في بطولةٍ بهذا الحجم والأهمية. ثقتي كبيرة بقدرتي على تقديم أداءٍ متميّز وعدم تفويت فرصة التميّز في مثل هذه الفعالية”.

ولم تختلف توقعات ألدانا حول النزال عن تلك التي أبدتها هولم، ما يبشر بنزالٍ حماسي في حلبة فلاش فورم، حيث قالت: “ينتابني شعورٌ كبير بالفخر لحمل علم بلادي وتمثيل أهلها في إحدى أضخم فعاليات الفنون القتالية المختلطة. ونعيش هنا تجربةً منقطعة النظير في جميع التفاصيل، سواءً في تنظيم البطولة أو الضيافة المميّزة التي نلقاها في أبوظبي”.

قال يورجان دو كاسترو الذي سيحمل علم كيب فيردي في نزاله أمام البرازيلي كارلوس فيليبي في منافسات فئة الوزن الثقيل: “لا يمكنني التعبير عن مدى إعجابي بالتنظيم الممتاز لمنافسات العودة إلى جزيرة النزال، إذ أشعر باطمئنان مطلق لصحتي هنا. ولقد أحببت أبوظبي لحظة وصولي إليها فهي مدينة مذهلة بجميع المقاييس”.

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