أما كان الاجدر ان تدافع ايران وسوريا والامارات عن أذربيجان ولكن ؟؟؟

أعلنت وزارة الدفاع الأذرية أن الجيش قرر إطلاق هجوم معاكس على طول خط الجبهة، مع أرمينيا للرد على الهجوم الأرميني وحسب مصادر مطلعة، إن قواتها تمكنت من تدمير عدد كبير من المرافق، والمركبات العسكرية الأرمنية في عمق خط الجبهة، بينها 12 منظومة صواريخ مضادة للطائرات من طراز “OSA”.

حتى الآن الرد بالحرب على أرمينيا بهذه القوة البرية، والجوية الكبيرة من قبل أذربيجان جعل أرمينيا تتخبط، وذلك بعد تدمير كامل منصات الدفاع الجوي، وعدد كبير من الآليات، الدور الأكبر كان من قبل طائرات بيرقدار التى أحدثت نصرًا مفاجئًا على الجيش الأرميني الذي تراجع، وهناك تقدم من قبل الجيش الأذربيجاني،

وحسب ماذكر مراسل الأناضول إن الجيش الأذري حرر ست قرى أذرية كانت تحتلها أرمينيا،

يذكر أن أرمينيا نجحت بدعم روسي وإيراني من احتلال شريط عرضه 40 كيلو مترا بعد سقوط الاتحاد السوفيتي، وهكذا انقسمت أذربيجان إلى قسمين غير متواصلين جغرافيًا هما دولة “أذربيجان و” إقليم” نخشفوان” بينما وصلت حدود أرمينيا إلى الحدود الإيرانية بينما كانت الحدود الجنوبية الأرمينية سابقًا تحدها أذربيجان.

لا يمكن الدخول إلى نخشفوان الأذري إلا عبر ممر ضيق من تركيا فقط، وهو بالطبع يتواصل مع البلد الأم عبر تركيا، و جورجيا

إن هدف هذا العمل العسكري هو قطع التواصل الإسلامي السني بين بلاد العالم الإسلامي شرق إيران وغربها.

ولا يمكن أن تتواصل باكستان، وأفغانستان، وغيرهما مع تركيا، وبقية بلاد العالم الإسلامي إلا عبر سلطة إيران الشيعية

علمًا أن أكثر من نصف سكان أذربيجان هم من الشيعة

إن دل هذا على شيء إنما يدل على أن إيران

تقتل الشيعة، ولاتقاتل عنهم

تحتمي بهم، ولاتحميهم

تدفعهم، ولا تدافع عنهم

من خلال تأييد إيران لأرمينيا

يوجد فرق كبير بين شيعة أذربيجان، وشيعة إيران اذ لا توجد أي حساسية سياسية، أو عصبية واضحة بين السنة، والشيعة في أذربيجان، والمساجد الشيعية مفتوحة لأهل السنة للصلاة فيها.

والأغرب أن الإمارات تدعم أرمينيا ضد أذربيجان أيضًا، وهي في هذا الصراع إلى جانب إيران !!

لقد أعلنت أرمينيا حالة الحرب، والهدف بالطبع هو توريط تركيا لأن تركيا لا تملك أي خيار سوى دخول الحرب مع أذربيجان في حالة فرضت الحرب عليها

تتمتع أرمينيا بدعم عسكري روسي غير محدود

بالنهاية الأزمة بين أرمينيا، وأذربيحان بدأت سنة 1918 عندما قامت بريطانيا بقرار إلحاق قسم من نخشفوان إلى أرمينيا بهدف قطع الطريق البري بين المسلمين السنة، وقامت حروب ضروس معقدة وكثيرة لا نهاية لها.

هل هناك مرتزقة سوريون يقاتلون في أذريبجان ” !! نحن أمة ” فتبينوا “

نحن أمة السند ، وأمة علم الرجال ، وأمة مازال من سادتها أصحاب المناخل الدقيقة من أمثال الشعبي وابن معين وأحمد والبخاري ومسلم ..ينخلون نخلا ولا يغربلون غربلة …!!

ومنذ أن حمي الوطيس بين الآذريين والأرمن ، ونسأل الله أن يلهم الناس رشدهم ، فيحقنوا دماءهم ؛ والحديث لا يزال يتعاظم عن ” مرتزقة سوريين ” شحنتهم الحكومة التركية – فيما يزعمون – للقتال مع الأذريين ضد الأرمن ..

وأنا رجل ما سمعت خبرا أعجبني أو لم يعجبني ، إلا وتلمست حقيقته بالسؤال عن رواته ، ثم بمحاولة معرفة من المستفيد منه ، وماذا يمكن أن يكون وراءه . ورابني من الخبر أول ما سمعته ريب كبير ..

في حقيقة الأمر أنا منذ شاع الخبر أحاول أن أتحقق منه . وأقول بكل الصدق ، أنا لا املك أدوات النفي لأنفي هذا الخبر المريب ، فقد يكون ذلك قد حصل على نحو ما بطريقة ما ..وهو إذا صح مؤشر سلبي على ما آل إليه حال بعض السوريين ..

ولكن الحقيقة الموازية التي أردت إثباتها حتى لا نخوض مع الخائضين أنني لم أجد مرجعا موثوقا يسند إليه الخبر ويعتمد في النقل عليه ..

هل صح قول من الراوي فنقبله …أم كل ذلك أباطيل وأوهام

وأهم مرجع ينقل عنه الناقلون في إثبات وجود المقاتلين السوريين أو كما يصفونهم المرتزقة السوريين – على طريقة إذا أردت أن تكذب فبعّد شهودك – هو مجموعة من المسئولين الأرمن عملاء بشار الأسد من قبل ومن بعد ، يزعمون أن على جبهات القتال ضدهم 4000 ، أربعة آلاف مقاتل سوري . وأنهم قتلوا عددا كبيرا منهم . ومثلنا البلدي يسأل : من أين تعرف الكذبة ويجيب من كبرها ..

وأعود إلى المصادر العربية والسورية منها بشكل خاص التي تتداول الخبر ، فأجده في أحسن حالاته يدور كما قالوا ، بين مسيلمة وسجاح ، ..رواة من الكذبة الذين كان الإمام الذهبي يطلق على أحدهم وصف ” جراب الكذب ” فهم أجربة الكذب كما يقول الإمام الذهبي ، أو أصل الكذب ، ومعدنه ، ومنجمه كما تقول العرب .

جميل منا ، وجميل بنا ، وهو الأصل في ديننا وفي ثقافتنا أن لا نقبل خبرا إلا بتبين وتوثق وتوثيق . وأن لا نخوض مع الخائضين . وقالت العرب قديما : :” زعموا مطية الكذب ” وقال الرسول الكريم ” كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع ” وفي رواية ” كفى بالمرء كذبا …”

ثم تسألونني : هل ذهب بعض السوريين للقتال في أذربيجان ؟؟؟

فأقول ، لا أعلم ..وقد غيب أهل الشر الشفافية عن الإعلام حتى أصبح طالب الحقيقة لا يكاد يصل إليها . ومن ملك حقيقة موثقة قبلنا منه إثباتا أو نفيا ، فلغير الحقيقة لا ننتمي ..

لا نملك قدرة على النفي فنفي . ولا أجد مصدرا موثوقا للإثبات فأثبت . ومن قواعدنا : من حفظ حجة على من لم يحفظ بمعنى أنه من ملك دليل الإثبات أثبت . وأدلة النفي لا يحاط بها ..

ومع كل ذلك نرفض أن نخوض مع الخائضين . ولكنني أجزم بكل تأكيد بكذب من ادعى أن أربعة آلاف سوري يقاتلون في أذريبجان على جبهة الحديقة السوداء قرة باغ . هذا حديث شياطين الأرمن والروس والإيرانيين ..

ثم هل تعلم

أن إقليم ن قرة باغ هو إقليم حدودي عدد سكانه أقل من 150 ألف بحجم قرية صغيرة من قرى حلب ، أو حي من أحيائها يريدون أن تكون لهم دولة وراس وبرناس .. ….للدرس والعبرة ..

وهل تعلم أن إثارتهم للمشكلات بدأت منذ 1920 ، وأن معاركهم ضد وطنهم الأم كما تقولون في مطلع التسعينات كلفت نحو ثلاثين ألف قتيل ..

وهل تعلم أن اللوبي الأرمني في الولايات المتحدة وفي العالم يأتي ثانيا بعد اللوبي الصهيوني ..على مذهب الذين يقتلون الناس ثم يدعون المظلومين !! اللهم براءة من كل القتلة المجرمين ، وإن لبسوا جلود الضأن من اللين ..

وهل تعلم أن إيران الولي الفقيه والمقاومة والممانعة والحرس الثوري وفيلق القدس ، والتي تشترك مع أذريبجان بقريب من 800 كم من الحدود، والتي أدخلت التشيع إلى أذريبجان أيام الاحتلال الصفوي ؛ تقف إلى جانب الأرمن ، كما وقفت إلى جانب بشار الأسد . البوصلة موحدة لا تنحرف ..عداوة تاريخية مؤصلة للإسلام والمسلمين ..ولو كانوا مسلمين بالهوية ومع عدم الاكتراث …هل تعلمون لماذا قتلوا رستم غزالة دوسا بالأقدام يستحق أكثر ، ولكن لتعلموا فقط ، فقد أضاع بعض الناس البوصلة ..

وهل تعلم أن الزعم أن الشيعة يشكلون أكثرية في أذريبجان هو زعم مفترى كاذب مغرض كما يزعمون أن سورية وطن أقليات متعدد الأديان والمذاهب والأعراق ويفترون ، 90% من سكان سورية مسلمون ، و90% من سكان سورية عرب . ولا حياء في الوطنية كما يقولون ..نسبة السنة في أذربيجان قريبة من نسبة الشيعة . وبينهما خمسة في المائة من خلطة أديان .

وهل تعلم …أن شيعة أذربيجان لا يوالون شيعة طهران ، ويرفضون الملالي والمراجع المزيفة ، ويعتزون بقوميتهم الأذرية وينفرون من شعوبية الفرس التي دان لها كثير من العرب في آخر الزمان ..

وهل تعلم أن طول الحدود المشتركة بين تركية وأذريبجان أقل من مائة كم من جهة الغرب الجنوبي ..وأن الشعب الأذري كان يكتب لغته بالحرف العربي حتى 1930 . جمل المحامل حمّال المكارم اللهم زدنا ولا تنقصنا . واجعله الركن الشديد لكل طلاب الحق من المستضعفين ..

وهل تعلم أن الموقف الروسي في الأزمة القائمة مؤيد لأرمينية كما هو مؤيد لبشار الأسد ، وكذا الموقف الفرنسي ..

وهل تعلم أن الولايات المتحدة تزعم أنها تقف على الحياد ..

وأحببت أن تعلم هذا وأننا لا أرى لسوري أن يصلي في غير محرابه فقد نزل في سورية من البلاء ما يجعلها أولى بكل لمسة حق من بنيها ..

والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ..