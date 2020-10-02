السفير السابق لدى واشنطن: العراق محتل من الميليشيات.. لهذا السبب استهدفوا أربيل

أكد السفير العراقي الأسبق لدى واشنطن سمير الصميدعي، اليوم الخميس، أن العراق محتل من قبل الميليشيات غير المنضبطة وغير الخاضعة للإرادة العراقية، وهذه الميليشيات لديها السلاح الذي يمكنها من إحداث الأذى للناس وإرهابهم، وهي تخضع لإرادة خارجية، وبالتالي هي بمثابة جيش احتلال.

وأشار الصميدعي إلى أن «محاولة استهداف قاعدة التحالف الدولي قرب مطار أربيل قد جاءت على خلفية الرسائل التي أرسلتها البعثات الدبلوماسية عن تفكيرها بغلق مقارها في العاصمة بغداد ونقلها إلى أربيل، وهم يريدون إرسال رسالة بأن أربيل أيضاً ليست آمنة للبعثات الدولية».

سمير الصميدعي

مبيناً بأن «الحكومة العراقية لا مناص لها إلا مواجهة تلك الميليشيات وتطهير العراق من سيطرتها واحتلالها، رغم أنها لن تكون مسألة سهلة لكون قوات الجيش قد أُهمل تسليحها فيما تم تسليح تلك الميليشيات بشكل كبير».