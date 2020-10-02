العشائر العربية في ‹المتنازع عليها› تستنكر الهجوم الصاروخي على أربيل

استنكرت العشائر العربية في المناطق الكوردستانية خارج إدارة إقليم كوردستان أو ما تسمى بـ ‹المتنازع عليها›، اليوم الخميس، القصف الصاروخي على أربيل عاصمة إقليم كوردستان ليلة أمس، وطالبت رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بإخراج ميليشيات الحشد من سهل نينوى.

المتحدث باسم العشائر العربية في المناطق ‹المتنازع عليها› الشيخ مزاحم الحويت قال في بيان : «إن العشائر العربية في (المتنازع عليها) تدين بشدة الهجوم الصاروخي الإرهابي على مطار أربيل، وتطالب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بإخراج مليشيات اللواء 30 من مناطق سهل نينوى، كونها مليشيات إرهابية هدفها إشعال نار الفتنة الطائفية بين مكونات وأديان المحافظة».

الشيخ مزاحم الحويت

وأضاف الشيخ الحويت، بالقول: «إن العملية الإرهابية التي نفذتها إحدى الفصائل الميليشياوية التابعة لإيران كانت بالتنسيق مع اللواء 30، كما أن العجلة التي كانت تحمل الصواريخ دخلت إلى المنطقة بحماية قوة من اللواء30 وبعلم قائد عمليات نينوى اللواء إسماعيل شهاب المحلاوي الموالي للمليشيات الإيرانية»، حسب قوله.

وختم الشيخ الحويت بيانه بالقول: «إننا كعشائر عربية طالبنا الجانب الأمريكي بتنفيذ عمليات جوية ضد مليشيات اللواء 30 إذا تكرر القصف مرة أخرى».