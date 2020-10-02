العمل النيابية: نسعى لزيادة رواتب الإعانة الاجتماعية

أكدت لجنة العمل النيابية، الخميس، سعيها لزيادة رواتب الحماية الاجتماعية للمشمولين بخط الفقر، فيما أشارت إلى أنها ناقشت بعض السلبيات الموجودة في الشمول بمستوى خط الفقر.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن عضو اللجنة حسين عرب قوله: إن “اللجنة ناقشت بعض التعليمات والسلبيات الخاصة في الشمول بمستوى خط الفقر، ورفع بعض الإشكاليات والتعليمات ضمن مشروع خط الفقر”.

وأضاف: لا توجد أية نقاشات في أروقة اللجنة بشأن تخفيض رواتب الإعانة الاجتماعية”، مشيرا إلى أن “هناك قانونا في سنة 2014 ينص على زيادة رواتب الحماية الاجتماعية، لذلك نحن نسعى لرفع رواتب الحماية الاجتماعية حتى يتلاءم مع الدخل العام”.