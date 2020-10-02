Posted on by

النزاهة: ضبط منتحل صفة متلبساً بتمرير معاملة تقاعدية

كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية، الخميس، عن ضبط شخص ينتحل صفة العمل بأحد الأجهزة الرقابية؛ لتمرير معاملة شخصية في تقاعد الديوانية.

وقالت الدائرة في بيان إنه تم “تأليف فريق عمل من مكتب تحقيق الهيئة في المحافظة، بعد تلقي معلومات تفيد بوجود شخص ينتحل صفة العمل كموظف في أحد الأجهزة الرقابية الوطنية، وبعد انتقال الفريق إلى هيئة التقاعد الوطنية – فرع الديوانية – القسم العسكري، تمكن الفريق من ضبط المتهم متلبسا بانتحال الصفة المذكورة”.

وأضافت، أن “الهيئة تثمن كثيرا تعاون المؤسسات الحكومية والمنظمات المجتمعية والمواطنين في الإبلاغ عن حالات مشابهة وعن محاولات الابتزاز أو طلب الرشوة أو أية شبهة للفساد أو التجاوز على المال العام؛ بغية التعاون في ضبط المتهمين متلبسين بالجرم المشهود بموجب مذكرات قضائية، وتنفيذ الإجراءات القانونية بحقهم”، مبينة أن “المتهم سيق بصحبة الشهود والمبرزات المضبوطة، بموجب محضر ضبط أصولي، إلى المحكمة المختصة”.

Read our Privacy Policy by clicking here

By continuing to use the site, you agree to the use of cookies. more information

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close