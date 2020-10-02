(بالصور) “الهيبة الرد”.. تيم حسن يكشف : سيعرض في هذا الموعد

نشر الممثل السوري تيم حسن البوستر الرسمي لمسلسل “الهيبة الردّ” عبر حسابه بتطبيق “أنستغرام”، معلنًا أن الأول من نوفمبر/تشرين الثاني هو موعد عرض العمل.

من المقرّر أن يعرض العمل على منصة “شاهد vip” قبل عرضه على شاشة “إم بي سي mbc”، وعدد من المحطات الفضائية.

وستقف الممثلة السورية ديما قندلفت أمام تيم حسن في هذا الجزء من العمل، بالإضافة إلى انضمام الممثل ومقدم البرامج عادل كرم إلى هذا الموسم.

و”الهيبة” مسلسل سوري لبناني، أُنتج عام 2017، يكتبه الكاتب الكوردي السوري الشاب هوزان عكو ، وعرض الجزء الثاني من المسلسل تحت عنوان “الهيبة العودة” في رمضان 2018، وجاء الجزء الثالث تحت عنوان “الهيبة.. الحصاد” في 2019.

الجزء الرابع من المسلسل يعود بأحداث مشوقة، ويبدأ بعودة جبل إلى حياته بعد محاولة اغتياله، وفقده لزوجته وابنه، محاولا الكشف عن الجناة، وتتصاعد الأحداث عندما يكتشف أشياء لا يُحمد عقباها.

تجدر الإشارة الى ان هذا المسلسل تم دبلجته الى اللغة الكوردية ويعرض على قناة “كورد ماكس” الكوردية التي تبث من اقليم كوردستان ، وقد لقي المسلسل رواجا واقبالا جماهيريا، وعلى الرغم من انه كتب بالعربية الا ان المشاهد الكوردي يحس فيه بأجواء وطقوس وحكايات وموروثات كوردية داخل الفضاء الدرامي ، وهذا يعود إلى خيال ومخيلة كاتب المسلسل الكوردي السوري هوزان عكو.