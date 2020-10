(بالصور) شاهد منزل جيمس بوند المعروض للبيع .. بهذا السعر !

عرض الممثل الأيرلندي بيرس بروسنان قصره الواقع على شاطئ البحر في ماليبو، والمستوحى من فيلم جيمس بوند Tomorrow Never Dies (الغد لا يموت)، للبيع مقابل 100 مليون دولار.

بحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، يتوقع أن يحقق بطل سلسلة أفلام جيمس بوند ربحًا جيدًا، بعد أن بنى الممثل العقار من خلال الجمع بين قطعتين منفصلتين من الأرض اشتراها مقابل 5.1 مليون دولار فقط و2.25 مليون دولار في عام 2000.

ويمتد المنتجع المطل على المحيط على مساحة تزيد عن فدان مع منزلين يجتمعان معًا لتسع غرف نوم و14 حمامًا.

وتم بناء المنزل في عام 2010 ويحتوي على العديد من الألواح الشمسية بحيث يتمكن المالك الجديد من تدفئة المنزل والمسبح الخارجي وكابينة الضيف مع استمرار بيع الكهرباء إلى الشبكة المحلية.

ويعد المنزل صديقًا للبيئة بشكل استثنائي حيث يتم إعادة تدوير جميع المياه في الموقع في مصنع مبني لهذا الغرض جنبًا إلى جنب مع نظام التخلص من النفايات وإضاءة موفرة للطاقة مصممة خصيصًا، وكومة سماد دوار تعمل بالطاقة الشمسية.

وذكر الموقع، أن النجم وزوجته كيلي شاي انتقلا إلى هاواي منذ أن عرضا منزلهما للبيع، وأن هدفهما الأول من بناء منزلهما بهذه المواصفات هو حماية البيئة.

ويمتد الجناح الرئيسي بمفرده على مساحة 4000 قدم مربع، ويحتوي على مدفأتين واستوديو فني وسطح يطل على المحيط.

ويشتمل الطابق السفلي من المنزل على قاعة عرض سينمائية بها مقاعد تتسع لـ 20 شخصاً وتوجد غرفة موسيقى وصالة ألعاب رياضية ومنتجع صحي مع حوضي استحمام.

وشارك “بروسنان” بنشاط في كل العمل على كل جانب من جوانب بناء المنزل، وصولاً إلى اختيار الخشب الطبيعي المعاد تدويره لمقاعد المطبخ والمراحيض منخفضة التدفق.

كل هذه التكنولوجيا كانت ستجعل جيمس بوند فخوراً بكل تأكيد، فضلاً عن إمكانية استمتاع السكان الجدد بمناظر شاملة للمحيط الهادئ ومنتج صحي خاص وساونا وصالة ألعاب رياضية ومكتبة.

ومن بين الجيران على شاطئ برود في ماليبو المغنية والممثلة شير، وميل جيبسون، وستيفن سبيلبرج، وجولدي هاون.

لعب بروسنان دور البطولة في أربعة أفلام لجيمس بوند من 1995 إلى 2002: Golden Eye وTomorrow Never Dies و The World Is Not Enough و Die Another Day.