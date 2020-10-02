بالفيديو.. مطاردة امنية لتاجر مخدرات ’’مُختبِئ’’ داخل صندوق سيارة تنتهي باعتقاله

أصدرت خلية الإعلام الأمني، اليوم الجمعة، بيانا أوضحت فيه ملابسات اعتقال تاجر مخدرات هارب داخل صندوق سيارة، جرى تداول مقطع فيديو للحظة اعتقاله من قبل القوات الأمنية.

وذكرت الخلية، في بيان أن “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقطع فيديو يظهر فيه ملاحقة عناصر من القوات الأمنية لعجلة مدنية، وخلال عملية تفتيشها، ظهر شخص كان مخبأ داخل الصندوق الخلفي، وهنا نبين ان هذا الموضوع حصل في قضاء مندلي بمحافظة ديالى”.

وأضاف البيان، أن “الواجب كان ملاحقة أحد تجار المخدرات، وبعد قيام القوات الأمنية بمحاصرته حاول أحد الاشخاص تهريبه من خلال وضعه في الصندوق الخلفي لعجلته، حيث تمكنت هذه القوة من القاء القبض على هذا التاجر والشخص الذي حاول تهريبه، وقد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية وإحالتهما للجهات المختصة لإكمال أوراقهما التحقيقية”.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، في وقت سابق، فيديو للحظة القاء القبض على شخص داخل صندوق سيارة بعد تفتيشها، حيث أظهرت المشاهد المصورة تبادل إطلاق النار بين العناصر الأمنية وتاجر المخدرات المطلوب.