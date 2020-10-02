تصريح صحفي صادر عن تجمع الحراك الشعبي الديمقراطي – تحشيد

صرح متحدث مخول السيد كاظم ماجد باسم تجمع الحراك الشعبي الديمقراطي (تحشيد) بما يلي:-

يهل علينا الاول من تشرين الاول، اكتوبر المجيد، يوم سيخلد التاريخ انه كان حداً فاصلاً بين من ضيعوا الوطن او كادوا -وبين من يريدون وطناً، وطن فدوه بدمائهم الزكية التي جادوا بها رخيصة على مذبح الحرية والعدالة، وكان المتظاهرون السلميون العزل حملة راية التغيير، والتصحيح، ورفض الفساد والممارسات اليومية التي اضرت بالعباد والبلاد، وفي هذا اليوم المجيد، نقف اجلالاً، واحتراماً لتلك التضحيات الغالية التي انارت لنا الدرب الى الوطن.

وأن الدماء الزكية التي عبدت لنا الطريق، والاف الجرحى التي كانت جراحهم علامات فارقة على طريق الحق تدفعنا، وفاءً لها وتقديراً لقيمها العليا تدفعنا الى دعم هذا الصوت الحر، صوت الشعب.

وكان الشعب، وقادة الشعب الذين زكتهم الحياة واثبتت الايام، وفاؤهم و ولاءهم في مقدمة الركب الداعم، ويقتضي الحق ان نشيد بهذه المناسبة بدعم واسناد الدكتور اياد علاوي الزعيم الفذ لكل الخطوات الخيرة للمتظاهرين السلميين.

اللجنه الإعلامية لتجمع الحراك الشعبي الديمقراطي (تحشيد)

1 تشرين الاول 2020