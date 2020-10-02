تعزية..وفاة الأب الروحي والمرجع الديني الاعلى للطائفة الايزيدية في العراق والعالم …

بقلوب يعتصرها الألم، تلقينا نبأ وفاة الأب الروحي والمرجع الديني الاعلى للطائفة الايزيدية في العراق والعالم سماحة بابا شيخ خرتو حاجي اسماعيل ، الذي كان رمزاً للسلام والتآخي والمحبة .

إننا إذ نودع اليوم هذا الإنسان العظيم الذي كان مدرسة أخلاقية وتربوية صنعت جيلاً تربى على المبادئ النبيلة والخلق الكريم، نعزي أحبتنا الأيزيديين في العراق والعالم، ونعزي الشعب العراقي بهذا المصاب الجلل، ونعاهد الفقيد بأن نكون خير عون لإخوتنا في الوطن في السراء والضراء.. سلام على روحه الطاهرة، تغمده الرب في فسيح جناته .

وزيرة الهجرة والمهجرين

إيفان فائق جابرو