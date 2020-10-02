تفاصيل اكثر من 1000 اصابة جديدة بكورونا في الكرخ خلال 24 ساعة

كشف مدير دائرة صحة الكرخ في بغداد، جاسب الحجامي، الجمعة، عن تفاصيل اكثر من 1000 اصابة جديدة بفيروس كورونا التي سجلتها دائرته خلال الـ24 ساعة الماضية.

وقال الحجامي في منشور عبر صفحته بـ”فيسبوك”، إن “الموقف الوبائي لدائرة صحة الكرخ مع اعداد و عناوين الحالات المشخصة في مختبراتها بمرض فايروس كورونا المستجد مع اعداد الشفاء والوفيات لغاية الساعة العاشرة من ليلة البارحة والمعلن عنها اليوم :

عدد الاصابات 1075 موزعة كالآتي:

أبو غريب 94

ابو دشير 8

الاسكان 14

الاعلام 8

البياع 53

التاجي 24

التراث 1

الحارثية 5

الحرية 38

الدورة 102

الدولعي 11

الرحمانية 5

السيدية 31

الشالجية 2

الشرطة الخامسة 1

الشرطة الرابعة 2

الشعلة 23

الطارمية 25

الطوبجي 16

العامرية 38

العطيفية 11

العلاوي 6

الغزالية 27

القادسية 35

الكاظمية 60

اللطيفية 15

المحمودية 55

المشاهدة 1

المكاسب 7

المنصور 61

المواصلات 18

الوشاش 14

اليوسفية 2

اليرموك 39

حي الجامعة 39

حي الجهاد 65

حي العامل 40

حي العدل 44

شارع حيفا 2

صدر اليوسفية 1

كرادة مريم 1

مجمع المطار 1

ناحية الرشيد 3

جانب الرصافة 17

محافظة ذي قار 2

محافظة النجف 1

محافظة ديالى 1

محافطة المثنى 1

محافظة الانبار 1

محافظة البصرة 1

محافظة واسط 1

محافظة صلاح الدين 1

الشفاء:

903

الوفيات:

3