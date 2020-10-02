” حيفا بصمة حمراء ” إصدار جديد للمؤرخ اسكندر عمل 

كتب : شاكر فريد حسن

صدر هذه الأيام، عن مكتبة ” كل شيء” في حيفا لصاحبها الناشر صالح عباسي، كتاب ” حيفا بصمة حمراء “، للكاتب والباحث والمؤرخ اسكندر عمل. جاء الكتاب في 102 صفحة، وقدم له الدكتور خالد تركي.

يتناول الكتاب تاريخ حيفا وهي تحت حكم الجزار والحكم المصري وبعد الاحتلال المصري وانطلاقها خارج الأسوار، ويتطرق لأهم الصحف التي صدرت في حيفا في اوائل القرن العشرين ومن أبرزها النفائس العصرية وصحيفة الكرمل. ويعرض لتجربة الحزب الشيوعي في مدينة حيفا حتى العام 2008، ويلقي الضوء على عز الدين القسام ابن يعبد، وجذور الحركة القسامية وثورته.

ويتحدث في كتابه أيضًا عن عصبة التحرر الوطني ونشاطها السياسي والنقابي والكفاحي، وعن حيفا وقرار التقسيم واحتلالها. ويلقي الظلال على الشبيبة الشيوعية ونشاطها ودورها التعبوي والتثقيفي، وعلى روضة النساء الديمقراطيات، ويستعرض تاريخ ومسيرة جمعية المبادرة الإسلامية والحزب والجبهة والعمل البلدي والنشاط السياسي والحرب العدوانية على لبنان العام 1982 أبعادها وانعكاساتها وأثرها. ويختتم الكتاب بالعودة إلى بدء، حيفا حياة حمراء.

يشار إلى أن مؤلف الكتاب اسكندر عمل من مواليد قرية أبو سنان العام 1952، أنهى دراسته الثانوية في مدرسة يني- يني في كفر ياسيف عام 1970 ، أكمل دراسته الجامعية في جامعة حيفا وحصل على اللقب الأول في اللغة العربية والتاريخ العام عام 1973 ، بدأ عمله كمدرّس وفي الطاقم الإداري في المدرسة الثانوية للراهبات الكرمليّات في حيفا، وتابع دراسته للحصول على اللقب الثاني في التاريخ ونال شهادة الماجستير في التاريخ العام وتاريخ الشرق الأوسط من جامعة حيفا عام 1978 ، عمل محاضرًا من الخارج في كلية التربية في جامعة حيفا بين السنوات 1994 حتى 1998 ، وعمل محررًا متطوعًا في جريدة الاتحاد في حيفا، وسكرتير تحرير مجلة ” الجديد ” الثقافية الفكرية الشهرية المحتجبة.

وأشغل سكرتير جبهة حيفا الديموقراطية 1982 -1998 ، وعضو السكرتارية القطرية للجبهة الديموقراطية للسلام والمساواة لثلاث دورات، ورئيس لجنة المراقبة المركزيّة القطرية للجبهة لثلاث دورات، وعضو بلدية حيفا ونائب رئيس البلدية 1998-2008.

نشر مئات المقالات السياسية والتاريخية والفكرية، وفي النقد والمسرح، وله أبحاث في التّاريخ والأدب، منها :

1.محمد علي باشا ، الناصرة 1976 .

2. نماذج تحليلية في الأدب العربي الحديث ، حيفا 1985 .

3. دراسات في مؤلفات د. إميل توما، حيفا 1990 .

4.صفحات من التاريخ، حيفا 1988 .

5. مقارنة بين فلسفة هيجل وماركس( بحث جامعي غير منشور)

6.مقارنة بين الحزب القومي السّوري الاجتماعي وحزب مصر الفتاة( بحث جامعي غير منشور)

7. نورس والإبداع، حيفا، 2011 (قصّة للأطفال)

8. في سبيل الحرية، حيفا،2014 .

9. جبهة المقاومة الوطنية اللبنانية، حيفا 2015 .

نهنئ الصديق والرفيق المؤرخ اسكندر عمل، المقيم في حيفا، بصدور كتابه الجديد، ونتمنى له العمر المديد والحياة العريضة والمزيد من العطاء والإصدارات، مع خالص التحيات.