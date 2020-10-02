رئيسا الوزراء والبرلمان العراقيين يعزيان بوفاة الأب الروحي للإيزيديين

أعرب كل من رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، ورئيس البرلمان محمد الحلبوسي، اليوم الخميس، بوفاة الأب الروحي لعموم الإيزيديين في العالم بابا شيخ خرتو حاجي إسماعيل.

الكاظمي قال في بيان: «ببالغ الأسى والشَجن، ننعى إلى الشعب العراقي عامة، ولأبناء الديانة الإيزيدية الكرام رحيل سماحة بابا شيخ، المرجع الديني الأعلى، والأب الروحي لعموم الإيزيديين في العالم، خرتو حاجي إسماعيل. تغمّده الباري بمغفرته وواسع رحمته».

وأضاف «بهذه المناسبة الأليمة، نعرب باسم أطياف الشعب العراقي المتآخية كافة، عن التضامن الوجداني مع ذوي الراحل ومحبّيه وسائر الإيزيديين، وتقاسم الحزن كما نتقاسم المصير والعيش المشترك في هذا الوطن المعطاء».

وأردف الكاظمي «كان الراحل الكبير سنداً للتآخي والمحبة، ورجل دينٍ ذي ثراءٍ روحاني أغنى بعمره المبارك قواسم الحياة الكريمة في هذه الأرض الطيبة، مثلما كان رجل سلامٍ وثبات في أوقات عصيبة مرّت على العراقيين وهم يواجهون أعتى شرور داعش وهمجيتها».

وختم رئيس الوزراء العراقي قائلاً: «طيّب الله ثرى الراحل، مثلما ستطيب ذكراه وأعماله التي تركت أثراً نَزِهاً في القلوب والأنفس».

بدوره قدم رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي، التعزية برحيل بابا شيخ، وقال في بيان: «بمزيد من الحزن وببالغ الأسف تلقينا نبأ رحيل المرجع الأعلى للديانة الإيزيدية في العراق والعالم وعضو المجلس الروحاني بابا الشيخ خرتو حاجي إسماعيل».

وأضاف «إذ نتقدم إلى إخوتنا الإيزيديين في العراق وعموم العالم بأحر التعازي، نسأل الله القدير أن يلهم ذويه ومحبيه ومريديه الصبر والسلوان، وأن يرحمه بواسع رحمته، ويسكنه عظيم جنانه».