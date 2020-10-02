عشائر ديالى ترفض عودة مجالس العزاء وتكتفي بالاتصال والتواصل الاجتماعي

رفض العشرات من رؤوساء العشائر في محافظة ديالى اليوم الجمعة عودة مجالس العزاء الى المحافظة على الرغم من رفع قيود مواجهة جائحة كورونا، واكدوا الاكتفاء بالتعازي عبر وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعي.

ووقع اكثر من 40 زعيم قبيلة وثيقة عشائرية خلال تجمع أقيم في منطقة حمرين في اطراف ناحية السعدية 70 كم شمال شرق بعقوبة تضمنت رفض عودة مجالس العزاء والتجمعات الاخرى التي تهدد بتفشي وباء كورونا بعد تزايد معدلات الإصابة والوفيات في المحافظة بشكل مقلق.

ودعا زعماء العشائر سكان ديالى الى الابتعاد عن التجمعات باقصى حد ممكن تزامنا مع تحذيرات من الموجة الثانية من كورونا خلال الشهرين القادمين بحسب مسؤولي الصحة، مؤكدين عودة التجمعات ومجالس العزاء بعد زوال خطر كورونا والسيطرة على الوباء بالكامل.

بدوره بين احد زعماء قبيلة الزركوشي في ديالى عبد الصمد سالار الزركوشي لوكالة شفق نيوز، التزام قبيلته بشكل كامل بإجراءات الوقاية الصحية تحديد الفصول العشائرية باشخاص معدودين تجنبا لوباء كورونا الى جانب منع المناسبات الاجتماعية واختصار مراسم الاعراس على ذوي الزوجين فقط.

وتابع الزركوشي، التزامنا بإجراءات الوقاية الصحية حقق نتائج كبيرة وجنبنا اصابات كورونا ومخاطرها داعيا جميع العشائر وسكان ديالى الى الالتزام بقواعد السلامة الصحية وتجنب المجازفة بالتجمعات والمناسبات التي تهدد الصحة العامة بسبب جائحة كورونا.