فينيسيوس يقود ريال مدريد لانتصار صعب على بلد الوليد بالدوري الإسباني

حقق نادي ريـال مدريد فوزًا بشق الأنفس على بلد الوليد، بهدفٍ نظيف، في المباراة التي جمعت بينهما مساء امس الأربعاء، على ملعب “ألفريدو دي ستيفانو”، بالجولة الرابعة من الدوري الإسباني.

الملكي وصل للنقطة السابعة بعد انتصار اليوم، ليصعد للمركز الثالث في سلم ترتيب الليغا الإسبانية، فيما توقف رصيد بلد الوليد عند نقطتان بالمركز الثامن عشر.

الملكي لم يتمكن من هز شباك الضيوف، خلال الـ45 دقيقة الاولى في الشوط الأول.

وكاد فالفيردي ان يحرز أول أهداف ريـال مدريد، بعد تمريرات متبادلة رائعة بين مارسيلو وبنزيما انتهت الكرة عند فالفيردي، الذي سدد الكرة، ولكن حارس بلد الوليد تصدى للكرة، خرجت لـ ركلة كنية، لعبت بعد ذلك، وأبعدها دفاع الضيوف بالدقيقة الثامنة.

وفي الدقيقة 16، أهدر لوكا يوفيتش فرصة هدف مُحقق، بعد تمريرة أرضية عرضية رائعة في اتجاه لوكا يوفيتش الخالي من الرقابة في منطقة الجزاء، ولكن النجم الصربي سدد الكرة أعلى المرمى.

في الشوط الثاني، حاول لوكا مرة أخرى إحراز هدف، برأسية رائعة، ولكن الحارس تصدى للكرة بالدقيقة 47.

وفي الدقيقة 64، تمكن النجم البرازيلي فينيسيوس جونيور من إحراز هدف الفوز، بعد مشاركته كبديل في الدقيقة 57، بعد تمريرة رائعة من بنزيما داخل منطقة الجزاء لـ فينيسيوس، الخالي من الرقابة داخل منطقة الجزاء، سددها بقدمه اليسرى بطريقة رائعة في مرمى بلد الوليد.

وفي الدقيقة 81، حرم القائم النجم الكرواتي لوكا مودريتش من إحراز هدف ثانٍ.