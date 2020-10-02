مسؤول علاقات حكومة إقليم كوردستان الخارجية : اغلاق البعثات الدبلوماسية يلحق الضرر بالعراق والمنطقة

أكد مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان سفين دزه‌یي ، اليوم الجمعة ، على أهمية حماية أمن وسلامة افراد البعثات الدبلوماسية في إقليم كوردستان والعراق ، وكذلك حماية الامن والاستقرار في العراق والاقليم ، لافتاً الى ان الولايات المتحدة عبّرت رسمياً عن استعدادها لتقديم كل دعم ومساندة لحكومة الإقليم بعد الهجوم الصاروخي الذي استهدف مناطق قريبة من مطار أربيل الدولي.

سفين دزه‌یي قال ، ان هناك اتفاقيات دولية متعلقة بحماية الدبلوماسيين والبعثات الدولية ، خاصة اتفاقية فيننا، لافتاً الى ان على الدولة المضيفة لهذه البعثات توفير كامل الحماية والسلامة لهم. مشدداً على ان الامر نفسه ينطبق على العراق وإقليم كوردستان .

وعبّر مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان عن اسفه لتعرض السفارة الامريكية والبعثات الدولية الأخرى في العاصمة العراقية بغداد للتهديد لدرجة وصلت حد اعلان الولايات المتحدة استعدادها لاغلاق سفارتها في بغداد ، قائلاً ان ” مثل هذا الامر يلحق اضرار كبيرة بالعراق والمنطقة كما وسيخلق فوضى وأزمة ” .

وتابع دزه‌یي بالقول ، ان “على الحكومة العراقية ان تعتبر حماية الدبلوماسيين والبعثات الدبلوماسية على رأس أولوياتها وقطع الطريق على المجاميع الإرهابية التي تستهدف هذه البعثات وتحاول خلق الفوضى والمشاكل للعراق وهذا من صميم عمل الحكومة العراقية وأجهزتها الامنية”.

وأشار دزه‌یي ، الى ان حكومة إقليم كوردستان تدين بشدة استهداف البعثات الدبلوماسية في بغداد ، منوهاً الى ابداء حكومة الإقليم استعدادها لتقديم أي مساعدة وتعاون للحكومة العراقية في هذا المجال وتوفير الامن والاستقرار .

مسؤول العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كوردستان ، أشار الى الصواريخ التي استهدفت مساء الأربعاء مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان ، قائلاً ” مع الأسف انه مازال هناك من يؤمن بالعنف والفوضى ، هناك من لايعجبه الامن والاستقرار السائد في إقليم كوردستان ولايستسيغه لذلك تراهم يحاولون تخريبه ” ، مردفاً ” لكن حكومة إقليم كوردستان لاتتهاون مع هذه المحاولات وستفعل كل ماهو ضروري لحماية امن البعثات الدبلوماسية وقوات التحالف وسلامة مواطني الإقليم بكل مكوناتهم ولن تتردد في اتخاذ أي خطوة من اجل ذلك “.

وحول وجود نظام الدفاع الصاروخي “باتريوت” لحماية قاعدة التحالف الدولي في إقليم كوردستان ، قال دزه‌یي ، ان ” هذا النظام لايخص بالدفاع عن قاعدة او بعثة دبلوماسية معينة بل تم نصبه في القاعدة لحماية كامل المنطقة من أي اعتداء”.

دزه‌یي ، لفت الى ان الهجوم لم يترك أي تأثير على البعثات الأجنبية في أربيل او قوات التحالف ، وقال ” نحن على تواصل دائم معهم وعبرت الولايات المتحدة رسمياً عن استعدادها لتقديم كل دعم ومساندة لحكومة الإقليم”.