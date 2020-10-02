مصدر: ٢٥ سفارة ستغلق في بغداد فور إغلاق السفارة الأمريكية

كشف مصدر في العاصمة العراقية بغداد، اليوم الخميس، عن قرار اتخذته ٢٥ سفارة لدى بغداد بإغلاق مقارها فور قيام الولايات المتحدة الإمريكية بإغلاق سفارتها.

وأوضح المصدر أن «هذا العدد هو أولي، حيث يرجح انضمام سفارات أخرى لقرار الإغلاق بعد البدء بتطبيقه من قبل الـ ٢٥ سفارة، وهي فقط تنتظر تطبيق الجانب الأمريكي لقرار الغلق».

مبيناً بأن «الحكومة العراقية قد حاولت طمأنة السفارات والبعثات الدولية، ولكنها لم تنجح بذلك، حيث أشارت تلك البعثات إلى استمرار العمليات الإرهابية ضد البعثات الدولية رغم الوعود المتكررة للحكومة العراقية بوقف تلك الهجمات».

وكان مجموعة من السفراء والقائمين بالأعمال، قد أصدروا أمس بياناً عقب لقائهم برئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، أعربوا فيه عن قلقهم إزاء ارتفاع الهجمات ضد المؤسسات الدبلوماسية في العراق.