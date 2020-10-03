الأمم المتحدة تعلق على لقاء بلاسخارت و(أبو فدك)

أصدرت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، الجمعة، توضيحاً بصدد لقاء جمع ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين هينيس بلاسخارت بأحد قادة ميليشيا حزب الله العراقي، المدعو أبو فدك المحمداوي، والذي تولي مؤخراً منصب رئيس أركان الحشد الشعبي.

يونامي قالت عبر تويتر: «الحياد والاستقلال في صميم تفويض الأمم المتحدة يعني أننا نتعامل مع مجموعة واسعة من أصحاب الشأن في السعي لتحقيق السلام. وعملنا في العراق ليس استثناءً».

وأضافت أن «الحوار هو الحل الوحيد، والتخويف والعنف ليسا الطريق للمضي قدماً أبداً».

وفي وقت سابق الجمعة، قالت هيئة الحشد الشعبي إن رئيس أركان الحشد عبد العزيز المحمداوي التقى يوم الجمعة مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت

اللقاء الذي جرى في مقر الهيئة ببغداد، يعد أول ظهور علني للمحمداوي الذي يعرف باسم (أبو فدك) أو (الخال).

وقالت الهيئة في بيان، إنه «جرى خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع الأمنية في البلاد وملاحقة بقايا فلول داعش الإرهابي التي تحاول تعكير صفو الأمن والاستقرار في بعض المناطق».

وأثار لقاء بلاسخارت مع (أبو فدك) استهجاناً واسعاً في العراق، وصل لحد مطالبة ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة بالاستقالة، بسبب ما وصف من قبل النشطاء بـ «الحوار مع قادة الإرهاب».