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الإعلام الأمني تصدر توضيحا بشأن فيديو لملاحقة عجلة مدنية في ديالى

اصدرت خلية الاعلام الامني، الجمعة، توضيحا بشأن فيديو لملاحقة عجلة مدنية في محافظة ديالى.

وذكرت الخلية في بيان ان “بعض مواقع التواصل الاجتماعي تدلولت مقطع فيديو يظهر فيه ملاحقة عناصر من القوات الأمنية لعجلة مدنية، وخلال عملية تفتيشها، ظهر شخص كان مخبأ داخل الصندوق الخلفي”.

واضافت، ان ” ان هذا الموضوع حصل في قضاء مندلي بمحافظة ديالى، وكان الواجب هو ملاحقة احد تجار المخدرات، وبعد قيام القوات الأمنية بمحاصرته حاول احد الاشخاص تهريبه من خلال وضعه في الصندوق الخلفي لعجلته، حيث تمكنت هذه القوة من القاء القبض على هذا التاجر والشخص الذي حاول تهريبه، وقد اتخذت بحقهما الاجراءات القانونية وإحالتهما للجهات المختصة لإكمال أوراقهما التحقيقية”.

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