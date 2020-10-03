البيت الأبيض: ترامب ينقل إلى المشفى

قال مسؤولون في البيت الأبيض، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سينقل إلى مسفى والتر ريد «احترازياً»، حيث سيبقى هناك خلال الأيام القليلة المقبلة، بينما يراقب الأطباء أعراض فيروس «كورونا» التي تظهر لديه.

وقال البيت الأبيض، إن الرئيس ترامب أظهر أعراضاً «خفيفة» بعد أن ثبتت إصابته بفيروس «كورونا»، وظل منخرطًا بشكل كامل في تأدية مهامه، حيث كثف التشخيص الضغط على البيت الأبيض وخلق حالة عدم يقين جديدة في المرحلة الأخيرة من الحملة الانتخابية لعام 2020.

وكان ترامب قد أعلن في وقت مبكر من يوم الجمعة عبر تويتر إنه كان هو والسيدة الأولى ميلانيا ترامب قد ثبت إصابتهما بالفيروس وأنهما سيدخلان الحجر الصحي. وذلك بعد إصابة هوب هيكس، مستشار البيت الأبيض البارز الذي سافر مع الرئيس هذا الأسبوع، صباح يوم الخميس، مما أدى إلى اندلاع جدل داخل البيت الأبيض لتحديد من قد يكون قد أصيب بالمرض.

وكانت حملة المرشح الديمقراطي للرئاسة جو بايدن، الذي واجهه ترامب في مناظرة يوم الثلاثاء، قد أعلنت أن نتيجة اختباراته لفيروس «كورونا» جاءت سلبية.