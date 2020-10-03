الصحة العالمية تحذّر من «التفشي المجتمعي» لـ «كورونا» في العراق: الوباء دخل المرحلة الثالثة

أكد ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق أدهم إسماعيل، اليوم السبت، أن العراق دخل ما يسمى بمرحلة «التفشي المجتمعي» لفيروس «كورونا»، وهي المرحلة الثالثة لانتشار الوباء، محذرا من تفشي الوباء في عموم البلاد.

وأضاف إسماعيل، أن «مراحل انتشار الفيروس في العراق في الوقت الحالي مازالت تحت السيطرة، والدولة تبذل جهوداً لاحتواء الوباء والسيطرة عليه بحيث يكون ضمن القدرة السريرية المتاحة لدى وزارة الصحة العراقية»، مبيناً أن بقاء انتشار الفيروس ضمن الحدود الحالية يجعل الدولة قادرة على السيطرة عليه.

وكشف أن «عدد الأسرّة المخصصة لمصابي كورونا في عموم محافظات البلاد يصل إلى أقل من 50% من عدد المصابين بالفيروس، إلا أن الزيادة المستمرة في عدد الإصابات، تشكل عامل قلق».

وحذّر ممثل منظمة الصحة العالمية من تزايد محتمل لأعداد المصابين بالفيروس خلال الفترة المقبلة، جراء استمرار التجمعات وعدم اتباع إجراءات الوقاية والالتزام بالتعليمات الصحية، لاسيما أن الزيارة الأربعينية ودخول فصل الشتاء قد يؤديان إلى زيادة كبيرة في عدد المصابين، وبالتالي سيكون هناك طلب على الأسرة لاستيعاب تلك الأعداد، وقد يشكل ذلك مشكلة حقيقية لاسيما إذا تضاعفت أعداد الإصابات على الأعداد المسجلة خلال هذه الفترة.