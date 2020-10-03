بعد إصابة شقيقها .. هل أصيبت أصالة نصري بفيروس كورونا !

عبر العديد من معجبي الفنانة السورية، أصالة نصري، وأصدقائها من داخل الوسط الفني، امس الخميس، عن قلقهم من أنباء إصابتها بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعد إصابة شقيقها.

وكتب أنس نصري، شقيق أصالة، عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي: “استلمت نتيجة تحليلي الخاصه بهالمرض السخيف وللأسف تم تأكيد إصابتي، سألتزم الإنعزال في بيتي حتى أتغلب عليه بإذن الله ، أراكم قريبا بصحة وعافية”.

وحسمت شام الذهبي، ابنة أصالة نصري الجدل بشأن إصابة والدتها بعد انتقال العدوى لها من شقيقها.

وبحسب بوابة “أخبار اليوم” المصرية، نفت شام الذهبي كل ما يتردد في هذا الشأن بقولها: “كل ما يتردد غير صحيح وعار تماما من الصحة وأصالة بخير”.

ومضت: “والدتي وأشقائي بصحة جيدة ولم تنتقل لهم عدوی “کورونا” من خلال أنس، بالإضافة إلى أنهم لم يجروا مسحة كورونا”.

وأكدت الذهبي على أنهم لم يلتقوا بخالهما منذ فترة طويلة بسبب ظروف سفره.

من ناحية أخرى، طرحت أصالة نصري مؤخرا أغنيتها الجديدة “والله وتفارقنا” وهي ضمن أغاني ألبومها الجديد باللهجة الخليجية “لا تستسلم”.