تاريخ الترجمة

unitedtranslations :تأليف 1

ترجمة: هاشم كاطع لازم – أستاذ مساعد – البصرة

كلمة )ترجمة( translation مشتقة من الكلمة الالتينية translatio التي تعني عملية التحويل أو النقل

، لذا تمثل الترجمة بالمعنى العام عملية تحويل أو نقل نص لغوي ما من لغة معينة الى لغة أخرى. ومن

الناحية التاريخية شهد القرن الثالث الميالدي أول ترجمة في العالم هي ترجمة الكتاب المقدس باللغة العبرية

الى اللغة اليونانية ففي تلك الفترة كان اليهود المنعزلون قد نسوا لغتهم المتوارثة )العبرية( األمر الذي دفعهم

الى تيسير هذه اللغة حينئذ من خالل ترجمة الكتاب المقدس الى اللغة اليونانية. وقد أطلق على هذه الترجمة

تسمية )الترجمة السبعونية( Septuagint – وهي ترجمة يونانية للعهد القديم )المترجم( – حيث عمل

سبعون مترجما على أنجاز هذا المشروع كان كل مترجم منهم يعمل على أنفراد في حجيرة مخصصة له.

وقدنقلت هذه الترجمة بعدئذ الى لغات أخرى مثل القبطية والالتينية والجورجية واألرمنية والعديد من اللغات

األخرى.

الترجمة في التاريخ القديم

أشتقت كلمة Metaphrase( العبارة الواصفة( من الكلمة األغريقية القديمة Metaphrasis ، التي

تعني )يلقي خطابا(. تدل كلمة Metaphrase ، من الناحية الحرفية ، على )الترجمة الحرفية( حصرا أي

الترجمة كلمة بكلمة. وهذا المعنى يتناقض مع كلمة Paraphrase التي تعني في العادة )قول شيء ما من

خالل أستخدام كلمات أخرى(. وأذا صدقت المعلومات التاريخية التي وصلتنا فأن كال من شيشرون

Cicero وهوراس Horace قد أبتدعا الكلمتين في روما ليأتي درايدن Dryden في أعقابهما ويحافظ

على استخدامهما في القرن السابع عشر.

وفي منطقة الشرق األوسط كانت األستعانة بخدمات المترجمين ظاهرة مألوفة في تلك المجتمعات بالغة

القدم. وشهد التاريخ القديم بروز الكثير من اللغات التي شهدتها الممالك القديمة مما صعّب عملية التواصل

في مابين متحدثي تلك اللغات ، وهذا جعلهم في حاجة لخدمات الترجمة لتمشية أمورهم الحياتية الم ختلفة.

وحوالي سنة 2500 ق.م. أستخدم الناس األلواح الفخارية لتدوين الرموز ذات الصلة باللغات السامية القديمة

2 مثل اللغتين األبليقية

Eblaite والسومرية.

وفي عام 1799م أكتشف الجيش الفرنسي بقيادة نابليون لوحا حجريا عرف في مابعد ب )حجر رشيد(

Stone Rosetta الذي أستخدم في نقش الكتابة الهيروغليفية المنقولة من اللغة األبليتية أو السومرية

والعديد من اللغات األخرى. وفي وقتنا الحاضر يعتبر الكشف عن حجر رشيد واحدا من األكتشافات البارزة

ألنه ساعد الناس على معرفة الجهود الكبيرة التي بذلها المترجمون القدماء كما أنه أتاح الفرصة للعلماء

والباحثين لتعلم اللغة الهيروغليفية المصرية وتفسيرها.

ورغم وجود العديد من المترجمين القدماء المشهورين الذين أنكبوا على التعامل مع حجر رشيد فأن )جان

فرانكو شامبليون( Champollion Francoin-Jean يعتبر من أشهر الشخصيات التي تعاملت مع حجر

3 رشيد حيث نجح في ترجمة المعلومات المدونة في ثالثة نصوص مكتوبة وهي النص الديموطي

Demotic والنص اليوناني القديم والنص الهيروغليفي المصري. كما أنه اثبت أن النصوص الهيروغليفية

التعتمد جميعها على األلفباء وعلى أن بعض الرموز تعبر بصدق عن األسماء واألفكار القديمة.

وقد أهتمت مهنة الترجمة في األزمنة الغابرة أيضا بتجسير العالقة بين التباينات الثقافية ، ففي القرن

الثاني الميالدي قام الكاتب المسرحي الروماني )تيرينس( Terence بترجمة مسرحيات فكاهية من اللغة

اليونانية الى اللغة الرومانية. وفي تلك الحقبة الزمنية أيضا أبتدع )جيروم( Jerome تعبير )الترجمة

الداللية( sense for sense ، فقد ذكر أثناء ترجمته الكتاب المقدس الى اللغة الالتينية أن من مقتضيات

الترجمة أن اليلجأ المترجم الى )الترجمة الحرفية( أنما ينبغي أن يستخدم )الترجمة الداللية(.

الترجمة أبان فترة القرون الوسطى

في هذه الف ترة الزمنية بدأ الناس في الغرب ي تعلمون اللغة الالتينية التي كانت لغة جديدة لحوالي نصف

السكان األمر الذي أدى الى ظهور بعض الترجمات من اللغة الالتينية الى بعض اللهجات ليتسنى للناس فهم

األمور بشكل مناسب. وأذا عدنا الى القرن التاسع الميالدي فأن ترجمة الكتابين الموسومين )عزاء الفلسفة(

Philosophy of Consolation The على يد بوثيوس Boethius و )التاريخ الكهنوتي(

History Ecclesiastical على يد )بيد( Bede ساعد الناس على تعزيز قدراتهم الضعيفة في قراءة

النثر األنكليزي. وقد أجاز الترجمتين )الفريد العظيم( ملك ويسكس في أنكلترا.

وفي القرنين الثاني عشر والثالث عشر بدأ علماء أوربيون بمغادرة أماكن سكنهم البعيدة وبدأوا األستقرار

في مدينة توليدو Toledo األسبانية ليشرعوا في ترجمة كتب دينية وعلمية وطبية وفلسفية مهمة من اللغات

اليونانية والعبرية والعربية الى اللغتين القشتالية )األسبانية( والالتينية وكانوا يحصلون على مبالغ طائلة لقاء

جهودهم الترجمية تلك. وكان أولئك المترجمون يجتمعون في )مدرسة توليدو للمترجمين( التي أشتهرت

باللغة األسبانية بأسم Toledo de Traductores de Escula .وفي القرن الثالث عشر أدرك روجر

بيكون Bacon Roger ، وهو عالم أنكليزي ، ضروة أن اليتمكن المترجم من لغة واحدة فحسب أنما

ينبغي أن يلم بشكل منتظم بالمعلومات الالزمة ذات الصلة باللغتين األصلية والهدف ليت سنى له التوصل الى

ية والقدرة الكافيتين في التعاطي مع

ّ

نتائج مرضية في ترجمته. أضف الى ذلك البد أن يمتلك المترجم األهل

عمله الترجمي.

وفي فترة القرون الوسطى أنجز )جيفري جوسر( Chaucer Geoffrey أحدى أهم الترجمات في

القرن الرابع عشر فقد قام بترجمة أعمال بوثيوس باللغة الالتينية وكذلك أعمال )رومان دي الروز(

Rose La De Roman باللغة الفرنسية الى اللغة األنكليزية. ولم تقتصر جهوده المثابرة على هذه

الترجمات فحسب أنما تعدتها أيضا الى ترجمة بعض أعمال )جيوفاني بوكاشيو( Boccaccio Giovanni

، وهو فيلسوف أنساني أيطالي ، الى اللغة األنكليزية. وفي ذلك الوقت كانت اللغتان الالتينية وااليطالية

تحظيان بشعبية تفوق اللغة األنكليزية. كما أسس جوسر تقليدا أسس ل ترجمة قصائد شعرية انكليزية الى

اللغتين األيطالية والالتينية.

أما أفضل الترجمات الدينية فقد تحققت على يد )جون ويكليف( Wycliffe John الذي عكف على

ترجمة الكتاب المقدس من اللغة الالتينية الى اللغة األنكليزية.

بعد ذلك ساعد المترجمون العرب على أبقاء المعرفة اليونانية حية فقد عملوا ، بعد تمكنهم من بلوغ بالد

األغريق ، من ترجمة العديد من المؤلفات العلمية والفلسفية الى اللغة العربية. وخالل فترة القرون الوسطى

تمت ترجمة تلك األعمال باللغة العربية ثانية الى اللغة الالتينية وبالذات في مدارس أسبانيا. تجدر األشارة

أن تلك الترجمات من اللغتين العربية واليونانية الى اللغة الالتي نية قد ساعدت على تعزيز البحث العلمي في

عصر النهضة Renaissance

الترجمة في التاريخ الحديث

في التاريخ الحديث تعاظمت الحاجة للترجمة والمترجمين. وعلى مسار التاريخ كان المترجمون يتعاطون

يدويا مع األعمال األدبية لكن العمل بدأ يتسارع كثيرا في مستهل الخمسينيات من القرن الماضي حين غدت

الترجمة عمال مضنيا ومركزا مما حفز المهندسين للتفكير في وسيلة لجعل الترجمة آلية automatic .

وبالفعل أثمرت جهودهم وجعلت هذا النمط من الترجمة أمرا واقعا في عام 1954 حين حصلت تجربة

شركة )آي بي أم( IBM في جورج تاون ، وكانت هذه أحدى أقوى البراهين عن الترجمة اآللية حيث

تمكنت هذه اآللية الجديدة من ترجمة نحو 60 جملة من اللغة الروسية الى اللغة األنكليزية في غضون دقيقة

واحدة. وقد تزايد األ هتمام بالترجمة االلية كثيرا في ثمانينيات القرن الماضي تزامنا مع التنامي الكبير في

القدرات الحسابية. وألن الترجمة اآللية التمتلك األهلية الكافية كي تحل محل المترجمين من البشرفأن مجمل

التركيز تمحور على تطوير أدوات تعمل على تسهيل عملية الترجمة ذاتها دون السعي للحلول محل

ينيات من القرن الماضي أث نترنت وأنبثاق )عصر العولمة( ّ المترجمين. وفي فترة التسع ر أنتشار كل من األ

على الترجمة اآللية على نحو أيجابي للغاية. ومع رخص أثمان الحاسبات فأن التقدم التكنولوجي في مجال

برامجيات تمييز الكالم أدى الى أزدهار صناعة الترجمة اآللية. وفي عام 1996 عرضت شركة )سيستران(

Systran القيام بتجربة مجانية لنص قصير وتبعتها شركة )ألتا فيستا بابلفش( Babelfish Vista Alta

من خالل تقديم عرض مماثل. وفي عام 1997 تلقوا نحو 500 ألف طلب للترجمة في كل يوم.

في عام 2012 أعلن عن ظهور )كوكل( Google الذي حطم األرقام القياسية جميعا. وقد ذكرت شركة

كوكل أن بأمكان تطبيقها المسمى Translate Google القيام بعمليات ترجمة هائلة حيث أنه يستطيع

. ومث ولى في ّ التعامل مع نحو مليون كتاب في اليوم الواحد ل هذا األمر تطورا أستثنائيا يحصل للمرة األ

تاريخ الترجمة. ورغم أستحالة تصور العالم دون وجود مترجمين من البشر فأن الترجمة االلية مثلت طريقة

فعالة للغاية ومناسبة من حيث األ جور المترتبة على الترجمة في تنفيذ متطلبات الترجمة.

ومع تأصل الثورة الصناعية والتطور األقتصادي المتسارع تم أبتكار أالت جديدة جعلت عملية الترجمة

أسرع من ذي قبل. ورغم أن القرن الثامن عشر ضمن للترجمة مستقبال زاهرا فأن عصر األنترنت قدم لها

الحافز المطلوب فقد أصبح لألنترنت دورا متميزا جدا في الحصول على النصوص والوثائق وفهمها ومن ثم

ترجمتها عبر بقاع العالم المختلفة.

المترجمون الذين غي روا تاريخ الترجمة

للمترجم دور هام في عملية صناعة الترجمة ، أما الترجمة اآللية فهي في الواقع أحدى هبات الزمن

الحاضر حيث أن الترجمة مفهوم قديم ولم تشهد األزمنة القديمة سوى وجود المترجمين من البشر.

لقد ظهر مفهوم )المترجم( أول مرة في القرن الثاني ق.م. في ذلك الوقت قام )تيرينس( وهو كاتب

مسرحي روماني بترجمة عدد من المسرحيات اليونانية الهزلية الى اللغة الرومانية. وكان قد وصل الى

روما بصفة عبد وتمكن من الحصول على التعليم أثناء فترة العبودية التي قضاها. وبسبب المعرفة التي تميز

بها قام الملك بأطالق سراحه الحقا. وقد كتب ست مسرحيات وتوفي وهو مايزال شابا.

والمترجم الكبير اآلخر هو )القديس جيروم( Jerome. St الذي ابتدع تعبير )الترجمة الداللية(. وكان

جيروم يمارس عمله كاهنا وعالما بالالهوت ومؤرخا وكاهن أعتراف. ولد في قرية تدعى )سترايدن(

Stridon ، وأشتهر كثيرا من خالل تعليقاته على األناجيل Gospels وكذلك ترجمته الكتاب المقدس الى

اللغة الالتينية وكان كاتبا غزير األنتاج. أضف الى ذلك أشتهر جيروم بتدريس الحياة األخالقية المسيحية

خاصة للناس الذين يقيمون في مراكز عالمية مثل روما.

ومن بين األسماء األ خرى التي أشتهرت في ميدان الترجمة يبرز أسم )كوماراجيفا( Kumarajiva ،

الكاهن البوذي والمترجم والعالم. وقد عرف عنه جهوده الترجمية التي التعرف الكلل للنصوص البوذية

المكتوبة باللغة السنسكريتية الى اللغة الصينية. وكانت هذه الترجمات من بين أهم أعماله المتميزة والضخمة

4 التي أنجزها في أواخر القرن الرابع الميالدي. ولعل من أشهر أعماله في مجال الترجمة ترجمته ل )سوترا

5 الماسية( Sutra Diamond التي كانت بمثابة )سوترا المهايانية

( Sutra Mahayana الهامة في

شرق آسيا.

وفي فترة القرون الوسطى أنجز جيفري جوسر أول ترجمة رائعة الى اللغة األنكليزية في القرن الرابع

عشر. وقد عرف جوسر ب )أب األدب األنكليزي( ، وهو واحد من أفضل الشعراء األنكليز أبتداء من القرن

الرابع عشر وحتى الوقت الحاضر. أضف الى ذلك كان جوسر مؤلفا وعالما فلكيا وفيلسوفا فضال عن

سيرته الثرية التي برز فيها أنسا نا بيروقراطيا ودبلوماسيا وأحد رجاالت البالط. وكان أول شاعر يدفن في

زاوية الشعراء في )دير ويسمنستر( Abbey Westminster .

الترجمة في وقتنا الحاضر

مع التطور التكنولوجي الكبير الذي شهده وقتنا الحاضر حققت صناعة الترجمة تقدما مذهال. وأصبح

باألمكان أستخدام مثل هذه الخدمة في مواقف عديدة وباشكال مختلفة حيث نجد اليوم توفر فرص عمل

كبيرة للعاملين في مجال الترجمة. ومن هذه الفرص المتاحة العمل في مجال الترجمة الطبية ومن ثم

الترجمة في مجال التسويق وال توثيق السريري والمعلومات ال تنظيمية والتدريب على المناهج الدراسية

والبرامجيات الخاصة بالشركات ذات العالقة باألمور الصيدالنية. أما بالنسبة لألعمال التي تتطلع الى

التوسع في أعمالها والسعي للتعاطي مع جمهور جديد فقد اصبح الحصول على خدمات الترجمة أمرا

ضروريا أبتداء من الخدمات المتعلقة بتقديم المعلومات وتقديم المقترحات الى محتويات المواقع األلكترونية

والكتيبات الخاصة بالتسويق والسجالت الطبية والعمل األكاديمي فضال عن ترجمة النصوص المكتوبة

األخرى.

واليوم فاجأت الترجمة اآللية العالم بانجازاتها. ورغم أن الحاجة للمترجمين اليمكن أن تتأثر بوجود

الترجمة اآللية فأن هذه األ خيرة قدمت العون في العديد من المواقف. ومع التقدم التكنولوجي الهائل واستخدام

األنترنت أصبح بمقدور الناس استخدام أدوات الترجمة عبر األنترنت بكل يسر للحصول على ترجمات

سريعة ، فسواء كانوا يجلسون في أحد المطاعم والحظوا قائمة الطعام الرئيسية مكتوبة بلغة أجنبية أو انهم

سافروا الى بلد أجنبي فأنهم بمساعدة التكنولوجيا سوف يترجمون أي نص في غضون ثوان من لغة الى لغة

أخرى.

ومع أختراع مكائن جديدة فأن الوقت المستثمر في ترجمة النصوص قد تناقص كثيرا ، ومثل هذا األمر

أتاح الفرصة أل صحاب األعمال للتركيز أكثر على دخول األسواق األجنبية وتطوير أعمالهم. عالوة على

ذلك ساعدت هذه الثورة الحديثة على تعميق الفهم للحضارات الجديدة حيث اصبح بأمكان المترجم الذي

يجهل الجمهورالمستهدف أن يلجأ الى عملية بحث في األنترنت تعينه على الغوص عميقا في الثقافة

واألخالقيات الجديدة.

ورغم أنتشار الترجمة اآللية وأدوات الترجمة التي تستعين بالحاسب اآللي فأ ن هناك بعض المترجمين

الذين يفكرون مليا بمقارنة أنفسهم بالفنانين ، فهم اليتطلعون الى الحصول على تقدير وثناء على حياتهم

المحفوفة بالخطر أنما ينظرون الى المعرفة والحرفة التي تتطلب البراعة والولع والتفاني الذي يبدونه في

عملهم.

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1

Translations United من أكبر الشركات األمريكية األختصاصية في مجال الترجمة حيث تتعامل مع أكثر من 150

لغة وتقدم خدماتها في مختلف المواضيع )المترجم(.

2

لغة سامية منقرضة كانت قائمة في األلفية الثالثة ق.م. ويتحدث بها سكان شمال سوريا )المترجم(.

3

ذو عالقة بالخط القديم الذي أستعمله قدامى المصريين في حياتهم اليومية )المترجم(.

4

قاعدة سلوك في التعاليم البوذية )المترجم(.

5

شعبة من البوذية )المترجم(.