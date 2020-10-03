تدشين منظومة النقل الذكي

بقلم.محمد الفرماوى

إن من اهم محفزات التنمية والاستثمار فى الوقت الراهن تتمثل فى تحديث وتطوير البنية التحتية والمعلوماتية لتهيئة البيئة والظروف لدعم التطور , ومن أهم عناصر البنية التحتية شبكة مواصلات واتصالات حديثة ومطورة ,وبنية معلوماتية مرتبطة بها تتواكب مع الطفرات التى حدثت فى مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى العالم ,حيث باتت التكنولوجيا عنصر هام فى جميع القطاعات والمجالات سواء كانت اقتصادية وعسكرية وإجتماعية وسياسية وغيرها, ومع دخول الدولة المصرية العصر الرقمى وحرص القيادة السياسية المصرية على استكمال خطط التنمية والتطوير المستهدفة وجه الرئيس عبد الفتاح السيسى بالبدء فى انشاء منظومة النقل الذكي التى تستهدف تحقيق أعلى معدلات الأمن والسلامة للمواطنين من خلال استخدام أعلى معايير الجودة العالمية ,والتى تشترك فى إنشائها وزارة الدفاع والانتاج الحربى والمالية والداخلية والنقل والتخطيط العمرانى وإدارة نظم المعلومات بالقوات المسلحة , ومن شأن خلق وتطوير تلك المنظومة فتح افاق الاستثمار والتنمية الاقتصادية حيث تربط تلك المحاور والطرق الحديثة بين المناطق اللوجستية التي دشنتها الدولة ببن الموانئ التجارية في كل من البحر الأحمر والمتوسط والذى بدوره يحفز التجارة الدولية ,وتتكامل أهدف منظومة النقل الذكي فى مصر مع توجهات الدولة المصرية نحو التحول الرقمى وتطوير الخدمات الالكترونية ,من خلال استخدام التطبيقات التكنولوجية الحديثة فى مساعدة مستخدمى تلك المحاور والطرق وتزويدهم بالمعلومات التى تتعلق بالحالة المرورية على الطرق والمحاور , كما تتضمن نظم مراقبة الكترونية لرصد المخالفات والحوادث وأماكن الاختناق المرورى من أجل سرعة الاستجابة وتقديم الارشادات,وتستهدف تلك المنظومة فى مراحلها

الأولى الطرق الرئيسية فى مصر وفى مقدمتها طريق مصر –اسكندرية الصحراوى, والقاهرة الاسماعيلية الصحراوى, وشبرا- بنها الحر, لتستكمل بعد ذلك جميع الطرق والمحاور فى الجمهورية, وهذه المنظومة الحديثة إنما تساهم بشكل فعال فى تقليل نسب الحوادث , وتوفير الوقت والجهد خلال التنقل بين المحافظات, كما ان الربط الالكترونى بين إدارات الطرق ومحاورها وبين خدمات المستثمرين والشركات يخلق حالة من المرونة وزيادة الجودة فى إدارة العمليات التجارية , ويؤدى دوراً فعال فى إدارة أزمات المرور سواء فى حالات التكدس المرورى أو الحوادث أو فى حالات الكوارث الطبيعية ومنها السيول والزلال وغيرها والتى تتيح تقديم البدائل السريعة والحلول فى حال وقوعها بشكل سريع وفوري.