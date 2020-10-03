ترامب “يغرد” في مركز “والتر ريد” الطبي !

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء يوم السبت تغريدة على “تويتر شكر فيها الأطباء والممرضين في مركز “والتر ريد” الطبي العسكري.

وقال في التغريدة “إنه بمساعدتهم يشعر بأنه بخير”، مشيراً الى أنه “تم إحراز تقدم هائل خلال الأشهر الستة الماضية في مكافحة هذا الوباء”.

وأعلن الرئيس الأميركي، دونالد ترامب امس الجمعة، إصابته وزوجته ميلانيا بكوفيد-19 بعد خضوعهما لفحص أعطى نتيجة إيجابية.

ووصل ترامب إلى مستشفى والتر ريد الطبي الوطني العسكري في ماريلاند، السبت، لبضعة أيام كإجراء احترازي بعد تأكد إصابته بكوفيد-19.

وتعليقا على الوضعي الصحي للرئيس الأميركي، قال طبيب البيت الأبيض، شون كونلي، إن ترامب ليس بحاجة لأجهزة التنفس الاصطناعي.

وأوضح كونلي أن ترامب بدأ في تناول عقار “ريمديسيفر” المضاد لفيروس كورونا.

ويعد “ريمديسيفير” عقارا مضادا للفيروسات ويستخدم عن طريق حقنه في الوريد، لكن من آثاره الجانبية، ارتفاع أنزيمات الكبد والقيء والغثيان.