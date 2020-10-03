صورة لـ غادة عادل وهي باحضان رجل تثير جدلا واسعا في مصر !

استحوذت الفنانة المصرية غادة عادل على نصيب الأسد من حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما ظهرت في حضن رجل، فوجئ الجمهور بعدما عرفوا من يكون.

ويظهر محمد نجل غادة عادل معها في صورة “سيلفي” شاركتها عبر خاصية “الستوريز” في حسابها على موقع “إنستغرام”، وبدا شابا ملتحيا، الأمر الذي أثار دهشة العديد من متابعيها.

واستغرب المعلقون من كبر سن نجل غادة عادل بالمقارنة مع احتفاظها بجمالها وشبابها، وقال أحدهم ساخرا باندهاش عبر “تويتر”: “غادة عادل مين ؟؟؟ غادة عادل بتاعتنا ؟؟؟”.

وكتبت غادة عادل (43 عاما) رسالة لنجلها الأكبر مع صورتهما سويا هي: ” “عيد ميلاد سعيد يا روح قلب أمك، ربنا يحميك يا حبيبي ويسعد قلبك”.

وكانت غادة عادل تزوجت من المنتج والمخرج المصري، مجدي الهواري، في عام 1997، وأنجبت منه 5 أبناء، هم محمد وعبد الله ومريم وحمزة وعز الدين.

يشار إلى أن غادة عادل ومجدي الهواري أعلنا عن طلاقهما رسميا في عام 2018، بعد زواج بينهما دام 20 عاما.