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عضو بالمالية النيابية يتحدث عن موعد توزيع رواتب الموظفين لشهر ايلول

ارجع عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، السبت، مشكلة تأخر رواتب الموظفين الى نقص السيولة لدى الحكومة، فيما توقع ان يتم صرفها خلال الاسبوع الحالي.

وقال كوجر، في تصريح لصحيفة الصباح الرسمية، إن “الرواتب ستصرف خلال الاسبوع الحالي”، موضحا ان “الحكومة تستطيع الحكومة اخذ امانة او وديعة من البنك المركزي او المصارف وعندما يصوت على قانون الاقتراض المحلي تدرج فيه المبالغ”.

واضاف ان “إصلاحات الحكومة في ايقاف رواتب رفحاء ومتعددي الرواتب والفضائيين توفر مبالغ هائلة للخزينة، ولكننا لا نعلم الى اين وصلت إجراءات الحكومة بهذا الشأن”، مشيرا الى ان “قانون الاقتراض المحلي سيتم تمريره بالرغم من وجود بعض النواب المعترضين عليه إلا أنه لا يوجد حل بديل لدى الحكومة في توفير السيولة المالية في الوقت الحالي”.

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