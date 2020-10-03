كلوب: ليفربول كان الأحق بالتأهل لربع نهائي كاراباو

أكد المدرب الألماني، يورجن كلوب، المدير الفني لنادي ليفربول، أنّ فريقه كان بحاجة فقط لإحراز أهداف من أجل أنّ ينجح فريقه في التغلب على آرسنال بكأس رابطة المُحترفين الإنكليزية، مُشيرًا إلى أنّ أداء فريقه كان جيد والريدز كانوا الأحق بالتأهل لربع النهائي.

ليفربول ودع كأس كاراباو من دور الـ16، بعد السقوط أمام آرسنال بركلات الترجيح عقب انتهاء الوقت الأصلي للمباراة سلبيًا دون أهداف .

وقال كلوب في تصريحات نقلتها هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عقب نهاية المباراة: “لو كان هناك فائز في المباراة بعد الـ90 دقيقة، لكان ليفربول، ولكن نحن لسنا في أرض الأحلام، كان علينا إحراز أهداف”.

وأضاف: “لقد أحببت الكثير مما قدمناه أمام آرسنال، رأيت أداءً جيدًا، والكثير من الأشياء التي أحببتها على أرض الملعب، ولكن ركلات الجزاء صعبة، والجميع يعلم ذلك”.

وواصل: “لقد افتقدنا لإحراز هدف على الأقل، ولكنني أحببت ما فعله اللاعبين في المباراة، من الناحية الفردية الأداء كان جيدًا أيضًا، كان هناك الكثير من الفرص ولكن واجهنا حارس جيد”.

وأتم تصريحاته قائلًا: “لينو كان جيدًا، وأخبرته بعد المباراة أنني لست سعيدًا جدًا بما فعله!، في ركلات الجزاء الأمر يتعلق بالجودة الفردية لدينا الجودة وأظهرناها، ولكن الأمر لم ينجح الليلة، ولكن سنحاول مرة أخرى، يمكنني أنّ أعدك بذلك”.