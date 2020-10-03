كورونا.. كوردستان تسجل حالات تعافي أعلى من الإصابات

أعلنت وزارة الصحة في حكومة إقليم كوردستان يوم السبت تسجيل 16 وفاة و494 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة الماضية، في حين تخطت حالات التعافي حاجز الـ500.

وجاء في بيان للوزارة بشان الموقف الوبائي خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية انها قامت باجراء 4194 فحصا جديدا منها 841 في اربيل و680 في السليمانية و157 في كرميان و2476 في دهوك و40 في حلبجة.

وأوضح أنه تم تسجيل 494 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من بينهم 103 في اربيل و 79 في السليمانية و263 في دهوك و19 في حلبجة.

ولفت البيان الى ان 514 مصابا اكتسبوا الشفاء التام خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية من بينهم 158 في اربيل و25 في السليمانية و24 في كرميان و278 في دهوك و29 في حلبجة، معلنا عن وفاة 16 شخصا جراء الاصابة بالمرض من بينهم 3 في اربيل و5 في السليمانية و1 في رابرين و7 في دهوك.

واجمل البيان عدد الاشخاص الذين تم حجر هم منذ بداية ظهور الفيروس بـ (21971) خرجوا جميعا من الحجر، فيما بلغ عدد الفحوصات التي اجرتها الوزارة للفترة ذاتها 481131 فحصا منها 174892 في اربيل و118666 في السليمانية و183140 في دهوك و4433 في حلبجة.

اما بشأن عدد المصابين الذين اكتسبوا الشفاء للفترة ذاتها فقد اشار البيان الى شفاء 31672 مصابا من بينهم 14574 في اربيل و10336 في السليمانية و5090 في دهوك و1672 في حلبجة، مبينا بقاء 16149 تحت الرعاية الطبية من بينهم 3052 في اربيل و5236 في السليمانية و7770 في دهوك و91 في حلبجة.

اما مجموع اعداد المرضى الذين توفوا جراء الفيروس في الاقليم منذ تفشي الوباء فقد اكد البيان تسجيل 1807 حالة وفاة من بينها 574 حالة في اربيل و915 في السليمانية و281 في دهوك و37 في حلبجة.