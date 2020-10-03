متحدثها: الزراعة تقر الخطة الشتوية وتحدد مساحة خمسة مليون دونم

اعلن المتحدث الرسمي باسم لوزارة الزراعة حميد النايف، اقرار الخطة الزراعية الشتوية ، فيما حدد المساحات الجاهزة للزراعة بـ5 مليون دونم.

وقال النايف في بيان انه ” أستعدادا للموسم الزراعي الشتوي تم اقرار الخطة الزراعية للموسم الزراعي٢٠٢٠ – ٢٠٢١”، مشيرا الى ان “اللجنة الدائمة المشتركة بين وزارتي الزراعة والموارد المائية اجتمعت في مقر وزارة الموارد المائية وبكافة اعضائها من اجل مناقشة الخطة الزراعية المقترحة من قبل وزارة الزراعة للموسم الزراعي ٢٠٢٠ – ٢٠٢١وللمساحات المروية (انهار و مشاريع اروائية) وحسب المؤشرات المقترحة من قبل مديريات الزراعة في المحافظات عدا اقليم كردستان”.

وبين المتحدث ان “النقاش تناول امكانية اقرار المساحات المقترحة من قبل وزارة الزراعة والبالغة ستة ملايين دونم، ولكن وزارة الموارد المائية بينت بأن الخزين المائي الحالي لا يكفي لسد احتياجات الخطة الزراعية المقترحة مع احتمالية تناقص كميات المياه الواردة من دول المنبع وبعد نقاش مستفيض تم الاتفاق على تحديد المساحة المشمولة بالارواء السطحي والبالغة خمسة ملايين دونم لزراعة محاصيل الحنطة والشعير والخضر”.

وتابع ان “الوزارتين اكدتا على منع الزراعة داخل حدود الاهوار والمهارب الفيضانية في محافظات البصرة و واسط وذي قار و ديالى، فيما اكدت الوزارتين على التزام المزارعين والفلاحين بالمساحات الاروائية المقرة بالخطة الزراعية حصرا”.

وحملت الوزارتين وفقا لليان المتجاوزين المسؤولية جراء تجاوزهم”، واشار البيان الى ان “الوزاراتين غير ملزمتين وغيرمسؤولتين في النظر او الترويج لأي طلبات بشأن التعويض في حالة حدوث اي مخالفة”.

واكدت الوزارة بحسب البيان “اقرار المساحات المزروعة بطريقة الابار والامطار المضمونة وشبه المضمونة و الديمية في الايام القادمة، لكي تستكمل المساحات الشتوية المعدة للزراعة لهذا الموسم ولمختلف طرائق الارواء لاجل زراعة محاصيل الحنطة والشعير ومحاصيل الخضر”،

وزاد البيان ان “الخطة المعدة للارواء بلغت خمسة ملايين دونم.توزعت بمساحة (اربعة ملايين واربعمائة الف دونم لزراعة محصول الحنطة، فيما بلغت المساحات المزروعة لمحصول ىالشعير بأربعمائة الف دونم كما ان المساحة المزروعة بمحاصيل الخضر بلغت مائتي الف دونم وفي ذات السياق هيأت وزارة الزراعة كافة المستلزمات الزراعية لانجاح الخطة الشتوية من بذور واسمدة ومبيدات وتقانات حديثة”.

واضاف متحدث الزارعة ان “موعد تنفيذ الخطة الشتوية يبدا في ١٥ / ١٠ / ٢٠٢٠في المناطق الجنوبية و ١/ ١١/ ٢٠١٩ في المحافظات الاخرى”.

ومن جانب اخر اكدت الوزارتان بحسب البيان على “وجوب التزام المزارعين والفلاحين بزراعة المساحات المروية المقررة وبخلاف ذلك يتحمل المتجاوزين المسؤولية القانونية جراء تجاوزهم داعيا الجميع الى الالتزام بالضوابط القانونية بهذا الشأن من اجل المضي بموسم زراعي يسهم في توفير مرتكزات الامن الغذائي للمواطنين”.