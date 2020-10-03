وزير التعليم يؤكد الالتزام بخطة القبول وعدم تمديد التقديم للدراسات العليا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل عبد الصاحب الالتزام بخطة بخطة القبول وعدم تمديد التقديم للدراسات العليا.

وقالت الوزارة ان “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب التقى مجلس جامعة بغداد وأكد ضرورة الالتزام بخطة القبول وعدم تمديد التقديم للدراسات العليا”.

وأوضح في كلمته أمام مجلس جامعة بغداد أن “وزارة التعليم قررت عدم تمديد مدة التقديم للدراسات العليا التي تنتهي مساء اليوم بهدف عدم التأثير على خطة الجامعات التي تواجه زحما كبيرا بالأعداد”.

ودعا الوزير بحسب البيان، الى “التركيز على تطوير البحث العلمي ورسم آليات المشاركة والتعشيق والتعاون بين الجامعات وتحقيق أعلى مستوى من خدمة المجتمع ودراسة واقع البيئة وتقديم الحلول العاجلة للتحديات والمشكلات الاقتصادية والصحية والسياسية والاجتماعية” مؤكدا أن “جامعة بغداد تستحق أن تأخذ مكانتها المعهودة والمعروفة على مستوى التعليم العالي في العراق والمنطقة وهي جديرة بأن تنافس نظيراتها في التصنيفات العالمية”.

وجدد وزير التعليم أهمية أن “تفعل الجامعات صلاحياتها في تقدير المعالجات الممكنة والقرارات التي تخدم المصلحة العامة لافتا الى أن القيادة الجامعية بكافة مسمياتها يجب أن تكون بمستوى المسؤولية ولابد لها أن تتحسس أبعاد تأثيرها في صناعة الوعي المجتمعي”.

وأعرب الوزير بحسب البيان عن ثقته بـ”قدرة المؤسسات التعليمية العراقية على تطوير التجربة الاستثنائية التي فرضتها ظروف الجائحة العالمية والتوجه نحو ترصين المرحلة المقبلة”.

وفي السياق أكد رئيس جامعة بغداد منير السعدي وفقا للبيان توجه الجامعة وسعيها الحثيث الى “رفع مؤشرات الجودة وزيادة نسبة البحوث المنشورة في المستوعبات العالمية”، مثمنا “اهتمام وزارة التعليم العالي باستقلالية الجامعات وقرارتها والإصرار على توفير مساحات التكامل التي تعضد البعد الاستراتيجي للمؤسسات الأكاديمية العراقية فيما استعرض السادة عمداء الكليات تصوراتهم وملاحظاتهم بشأن الأفق المنظور للعام الدراسي الجديد ومتطلبات تحسين الأداء على وفق معايير الجودة والاعتماد الأكاديمي”.